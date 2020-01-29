Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Авиакомпания Japan Airlines первой из японских авиакомпаний начнет летать из Владивостока в Токио
За ней последует All Nippon Airways
Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) выполнит первый рейс из Токио во Владивосток 28 февраля, авиакомпания All Nippon Airways (ANA) - 16 марта. В настоящее время японские авиакомпании на этом направлении не летают.
По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток), оба перевозчика будут выполнять прямые рейсы из аэропорта Нарита.
Ранее сообщалось, что JAL планирует выполнять рейсы ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800, ANA - два раза в неделю на Airbus A320neo.
JAL была основана в 1951 году, входит в альянс Oneworld, базируется в токийских аэропортах «Нарита» и «Ханэда». ANA является членом Star Alliance.
Согласно расписанию аэропорта Владивосток, в настоящее время полеты из Владивостока в Токио осуществляют российские авиакомпании S7 (один раз в неделю) и «Аврора» (5 раз в неделю).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Авиакомпания Japan Airlines первой из японских авиакомпаний начнет летать из Владивостока в Токио
- Китай 1 октября отпразднует 70-летие образования республики
- В Сеул можно улететь дешево на корейском лоукостере
- "Газпром" возобновил работу по суперпроекту во Владивостоке
- Путин встретится во Владивостоке с президентом Южной Кореи
- Китайская интернет-торговля пойдет через Владивосток
Новости раздела
- Авиакомпания Japan Airlines первой из японских авиакомпаний начнет летать из Владивостока в Токио
- Стал известен новый срок запуска отелей "Хаятт" во Владивостоке
- Во Владивостоке уже невыгодно сдавать жилье в аренду
- Во Владивостоке суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры о взыскании с экс-мэра Пушкарева 3,2 млрд рублей
- Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом
- На "Приморский кондитер" нагрянул ОМОН
- Грандиозная программа и ценные призы ждут приморцев на фестивале "Народная рыбалка"
- Корейцы обеспечили рекордный рост аэропорту Владивосток
- Еще одна китайская авиакомпания начала летать во Владивосток
- Свободный порт Владивосток к столице Приморья имеет всё меньшее отношение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом
- Любимое место силовиков в УК отредактируют
- Более 600 рабочих мест создал резидент ТОР "Южная Якутия"
- На Чукотке "Академик Ломоносов" выдал первые 10 млн кВт•ч электроэнергии
- Комсомольский-на-Амуре аэропорт возобновит гражданские перевозки
- В Приморье ежедневно в заповедную акваторию пытаются зайти до семи браконьерских лодок
- В Хабаровске весной приступят к строительству крытого футбольного манежа
- В Хабаровском крае под видом реформы инвестблока хотят предложить "троянского коня"
- Второй алмазный завод заработал во Владивостоке
- Отель французской сети "Mercure" в Благовещенске делает ставку на амурский колорит