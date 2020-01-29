Авиакомпания Japan Airlines первой из японских авиакомпаний начнет летать из Владивостока в Токио

За ней последует All Nippon Airways

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) выполнит первый рейс из Токио во Владивосток 28 февраля, авиакомпания All Nippon Airways (ANA) - 16 марта. В настоящее время японские авиакомпании на этом направлении не летают.

По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток), оба перевозчика будут выполнять прямые рейсы из аэропорта Нарита.

Ранее сообщалось, что JAL планирует выполнять рейсы ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800, ANA - два раза в неделю на Airbus A320neo.

JAL была основана в 1951 году, входит в альянс Oneworld, базируется в токийских аэропортах «Нарита» и «Ханэда». ANA является членом Star Alliance.

Согласно расписанию аэропорта Владивосток, в настоящее время полеты из Владивостока в Токио осуществляют российские авиакомпании S7 (один раз в неделю) и «Аврора» (5 раз в неделю).