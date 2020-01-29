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Авиакомпания Japan Airlines первой из японских авиакомпаний начнет летать из Владивостока в Токио

29 Января 2020, 17:44 | Владивосток

За ней последует All Nippon Airways

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) выполнит первый рейс из Токио во Владивосток 28 февраля, авиакомпания All Nippon Airways (ANA) - 16 марта. В настоящее время японские авиакомпании на этом направлении не летают.

По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток), оба перевозчика будут выполнять прямые рейсы из аэропорта Нарита.

Ранее сообщалось, что JAL планирует выполнять рейсы ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800, ANA - два раза в неделю на Airbus A320neo.

JAL была основана в 1951 году, входит в альянс Oneworld, базируется в токийских аэропортах «Нарита» и «Ханэда». ANA является членом Star Alliance.

Согласно расписанию аэропорта Владивосток, в настоящее время полеты из Владивостока в Токио осуществляют российские авиакомпании S7 (один раз в неделю) и «Аврора» (5 раз в неделю).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: аэропорт  s7  авиакомпания  МАВ  "Аврора"  токио  Япония 



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