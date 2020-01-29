Стал известен новый срок запуска отелей "Хаятт" во Владивостоке

Инвестиции в оба отеля составляют 11,5 млрд рублей

Новый владелец двух 5-звездочных отелей во Владивостоке, первоначально строившихся под брендом Hyatt, планирует ввести оба объекта в эксплуатацию к сентябрю этого года, как раз под заселение участников очередного Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам представителя ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (выкупил на торгах оба гостиничных комплекса в 2019 году), инвестиции в запуск отеля на мысе Бурный составляют на данный момент 6 млрд рублей, на Корабельной набережной - 5,5 млрд рублей.

«Мы хотим к сентябрю ввести в эксплуатацию оба объекта. Отель на мысе Бурный – полностью, на Корабельной набережной – частями. Основные строительно-монтажные работы планируем завершить в конце мая, после чего приступим к наладке. Пуско-наладочные работы рассчитываем завершить в июне-августе», - сказал представитель инвестор в ходе осмотра вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ отеля на мысе Бурный.

15 апреля 2019 года ООО «Парк-отель «Бурдугуз» выкупил на торгах оба гостиничных комплекса, заплатив за объекты 3,7 млрд рублей – 1,6 млрд за отель на Корабельной набережной, 2,1 млрд рублей - на мысе Бурный.

Досье газеты «Золотой Рог»: Строительство двух 5-звездочных гостиниц - отеля делового типа на Корабельной набережной и SPA-отеля на мысе Бурный - было начато в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. В ноябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже этих гостиниц, содержание которых ежемесячно обходилось краевому бюджету в 32 млн рублей. Объекты выставлялись на торги несколько раз.

Основным собственником ООО «Парк-отель «Бурдугуз» является ООО «Эн+ Туристическая инфраструктура», которым владеет «Иркутскэнерго».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Евгении ПРИЙМАК