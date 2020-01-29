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Во Владивостоке уже невыгодно сдавать жилье в аренду

29 Января 2020, 10:46 | Владивосток

По факту получается доход, сопоставимый с процентами по банковским вкладам

Средняя доходность аренды квартиры по России в 2019 году составила 7,8%, при этом во Владивостоке рантье рассчитывают всего на 6,4%, говорится в исследовании компании ЦИАН.

«Наименьшую доходность получают рантье в Москве (5,5%), Казани (6,3%), Владивостоке (6,4%), Пензе (6,5%) и Сочи (6,6%). В этих городах рантье имеют пассивный доход, сопоставимый с процентами по банковским вкладам», - говорится в исследовании компании ЦИАН.

По данным компании, выгоднее всего сдавать квартиру в Астрахани, где доходность в 2019 году достигла 10,6%, а также в Челябинске (9%), Новокузнецке (8,9%), Воронеже (8,9%) и Омске (8,9%).

При этом средняя доходность от сдачи квартир в аренду постепенно снижается из-за стабильного увеличения цен на жилье при одновременно невысоком росте арендной ставки. По подсчетам аналитиков ЦИАН, в 2017 году рантье зарабатывали в среднем 8,2% в год от стоимости жилья, в 2018 году - 8,1%, в 2019 году - 7,8%.

Ставка аренды в среднем по России в 2019 году увеличилась на 4,1% - до 21,5 тыс. рублей, тогда как средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 8,1% - до 3,46 млн рублей, отмечается в исследовании.

Дешевле всего аренда квартиры обойдется в Пензе - в среднем 12,3 тыс. рублей в месяц. Больше всего рантье зарабатывают в Москве - около 58,7 тыс. рублей в месяц.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: аренда  ставки  депозит  недвижимость  жилье  Москва  исслелование 



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