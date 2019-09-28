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Угольный порт Абрамовича в Находке могут закрыть

28 Сентября 2019, 09:01 | Владивосток

Росприроднадзор хочет закрыть терминалы, переваливающие уголь открытым способом

Росприроднадзор будет добиваться, чтобы в приморском порту Находка была запрещена перевалка угля открытым способом (на фото). По факту это может привести к остановке нескольких крупынх предприятий, в том числе АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП), принадлежащего Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам.

«Я постаралась донести до (стивидорных) компаний ту позицию, которой придерживается служба: пока объекты не будут соответствовать всем требованиям, пока не будут простроены закрытые перевалочные комплексы, мы не удовлетворимся теми мероприятиями, которые эти компании производят. Перевалки должны быть закрытыми, и граждане в праве требовать лучших условий», - приводит слова руководителя Росприроднадзора Светланы РОДИОНОВОЙ ТАСС.

Она отметила, что не удовлетворена качеством работы территориального управления Росприроднадзора, решения которого в части работы стивидорных компаний будут проверены и пересмотрены. Грядущей зимой, когда загрязнение становится особенно явным на снегу, в Находку приедут сотрудники центрального аппарата Росприроднадзора для мониторинга ситуации.

Напомним, что ранее ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота) решило расторгнуть договор аренды с НМТП, в том числе, из-за того, что порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. В итоге Арбитражный суд встал на сторону компании, пусть и пылящей, почем свет стоит, но приносящей сотни миллионов в бюджет Приморья и Находки.

Эпопея с угольной пылью, на которую жаловались жители региона, в июне 2017 года вышла на уровень президента РФ, когда в ходе прямой линии на эту проблему ему пожаловался школьник из Находки. Последовал ряд инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства, вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы.

Также власти Приморья рассматривали возможность введения экологического сбора со стивидорных компаний, переваливающих уголь в Находке, на нужды города. «Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить - благоустройство, озеленение или что-то другое», - говорил глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО.              

По требованию властей компании обязались разработать публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.

«Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», - отмечал г-н Кожемяко.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: суд  роман абрамович  уголь  Находка  экология  порт 



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