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Японская авиакомпания впервые начинает полеты из Токио во Владивосток
В течение месяца рейсы будут выполняться дважды неделю, затем ежедневно
Эпидемия коронавируса не помешала японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) начать полеты во Владивосток - первый рейс из Токио (аэропорт «Нарита») ожидается сегодня в аэропорту Владивостоку в 14.55. До этого японские авиакомпании на этом направлении не летали. В настоящее время полеты из Владивостока в Токио осуществляют российские авиакомпании S7 (один раз в неделю) и «Аврора» (5 раз в неделю).
В период с 28 февраля по 28 марта JAL будет выполнять рейсы дважды в неделю - по средам и пятницам, с 29 марта - на ежедневной основе. На линию поставлен Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.
16 марта первый рейс во Владивосток из Токио планирует выполнить японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA). Полеты будут выполняться на A320neo один раз в неделю.
JAL была основана в 1951 году, входит в альянс Oneworld, базируется в токийских аэропортах «Нарита» и «Ханэда». ANA является членом Star Alliance.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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