Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Американцы обвинили бизнесмена из Владивостока
По версии газетчиков, он может быть причастен к поставкам люксовых автомобилей в Северную Корею в обход санкций
Американская газета The New York Times (NYT) считает, что российский бизнесмен из Владивостока Даниил КАЗАНЧУК может быть причастен к поставкам дорогих автомобилей в Северную Корею вопреки санкциям. Такие выводы сделаны по результатам исследования, которое издание провело совместно с некоммерческой организацией Center for Advanced Defense Studies (CADS, «Центр передовых оборонных исследований»).
Как пишут «Ведомости», NYT обратила внимание на то, что во время своих международных поездок глава КНДР КИМ Чен Ын пользуется двумя лимузинами – Maybach S600 и Maybach S62. Стоимость каждого достигает $1,6 млн. При этом еще в 2006 году против КНДР были введены санкции ООН, которые запрещают поставку в эту страну предметов роскоши.
Газета и CADS, используя данные о перевозках и спутниковые снимки, отследили доставку двух контейнеров с Maybach S600, показав, как работает транспортировка предметов роскоши в КНДР. По их данным, грузы начали свой путь в 2018 году в Нидерландах, были доставлены в Китай, затем в Японию и Южную Корею. Далее они были транспортированы на грузовое судно DN5505, которое ходит под флагом Того (государство в Западной Африке), и направились в порт в российском городе Находке.
По данным NYT и CADS, судно принадлежит компании Do Young Shipping, зарегистрированной на Маршалловых островах. Кто является владельцем компании, точно неизвестно, однако она, вероятно, связана с российским бизнесменом из Владивостока Даниилом Казанчуком, отмечает газета. По ее данным, говорить с уверенностью, что произошло с автомобилями, невозможно, но они могли быть доставлены из России в Северную Корею.
В телефонном интервью Казанчук признал, что DN5505 принадлежит ему, но отказался рассказать детали поставки автомобилей. «Это секрет моей компании. Почему я должен говорить всем, где я купил эти автомобили и кому я их продал?» – отметил он.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Reuters
Новости тематики
- Американцы обвинили бизнесмена из Владивостока
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет принесен во Владивосток
- В Приморье ожидают будущих олимпийских чемпионов
- В бухте Новик открыт первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев
- Во Владивостоке запретили выход в море катеров и паромов
- Приморская верфь "Звезда" оставила родной город без газа
- ФСБ задержала охранника из Владивостока, находившегося в розыске 14 лет
- "Газпром" прописался на острове Русском
- Дарькин увлекся поиском золота
Новости раздела
- Американцы обвинили бизнесмена из Владивостока
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет принесен во Владивосток
- В Приморье ожидают будущих олимпийских чемпионов
- В бухте Новик открыт первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев
- Во Владивостоке запретили выход в море катеров и паромов
- Приморская верфь "Звезда" оставила родной город без газа
- ФСБ задержала охранника из Владивостока, находившегося в розыске 14 лет
- "Газпром" прописался на острове Русском
- Дарькин увлекся поиском золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- Определены лучшие производители колбасы и сыра в Приморье
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- Эксперты "засудили" Кожемяко
- Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- В Приморье прекращает работу деликатесный рыбзавод
- Во Владивостоке земля с постройками у памятника Ленину выставлена на продажу за 270 млн