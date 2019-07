Американцы обвинили бизнесмена из Владивостока

По версии газетчиков, он может быть причастен к поставкам люксовых автомобилей в Северную Корею в обход санкций

Американская газета The New York Times (NYT) считает, что российский бизнесмен из Владивостока Даниил КАЗАНЧУК может быть причастен к поставкам дорогих автомобилей в Северную Корею вопреки санкциям. Такие выводы сделаны по результатам исследования, которое издание провело совместно с некоммерческой организацией Center for Advanced Defense Studies (CADS, «Центр передовых оборонных исследований»).

Как пишут «Ведомости», NYT обратила внимание на то, что во время своих международных поездок глава КНДР КИМ Чен Ын пользуется двумя лимузинами – Maybach S600 и Maybach S62. Стоимость каждого достигает $1,6 млн. При этом еще в 2006 году против КНДР были введены санкции ООН, которые запрещают поставку в эту страну предметов роскоши.

Газета и CADS, используя данные о перевозках и спутниковые снимки, отследили доставку двух контейнеров с Maybach S600, показав, как работает транспортировка предметов роскоши в КНДР. По их данным, грузы начали свой путь в 2018 году в Нидерландах, были доставлены в Китай, затем в Японию и Южную Корею. Далее они были транспортированы на грузовое судно DN5505, которое ходит под флагом Того (государство в Западной Африке), и направились в порт в российском городе Находке.

По данным NYT и CADS, судно принадлежит компании Do Young Shipping, зарегистрированной на Маршалловых островах. Кто является владельцем компании, точно неизвестно, однако она, вероятно, связана с российским бизнесменом из Владивостока Даниилом Казанчуком, отмечает газета. По ее данным, говорить с уверенностью, что произошло с автомобилями, невозможно, но они могли быть доставлены из России в Северную Корею.

В телефонном интервью Казанчук признал, что DN5505 принадлежит ему, но отказался рассказать детали поставки автомобилей. «Это секрет моей компании. Почему я должен говорить всем, где я купил эти автомобили и кому я их продал?» – отметил он.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Reuters