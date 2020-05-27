Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом

Почти 4 млрд рублей застройщик привлек в банке ДОМ.РФ

Группа компаний «Армада» нашла финансирование под строительство жилого комплекса (ЖК) «Чайка» - кредитную линию на 3,997 млрд рублей застройщику выделил банк ДОМ.РФ. Проект реализуется в районе улицы Мусоргского, 2.

Согласно проектной декларации, строит «Чайку» ООО с иностранными инвестициями «Армада». 49% капитала компании принадлежит «Суй​фэн​хэской ин​вести​ци​он​ной ком​па​нии с ограничен​ной от​ветс​твен​ностью ГУ​АН​СИН» (Китай), 51% - Николаю ПИМЕНОВУ.

Застройщик направит кредитные средства на строительство трех домов высотой от 23 до 29 этажей на 820 квартир, объединенных закрытой придомовой территорией в единый квартал.

«Банк ДОМ.РФ постоянно расширяет пул застройщиков-партнеров, финансируя разнообразные проекты в сфере жилищного строительства. На этот раз партнером банка стала одна из крупнейших строительных компаний в регионе. Мы рады, что для своего первого проекта с использованием счетов эскроу ГК «Армада» выбрала банк ДОМ.РФ», - прокомментировала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна АВДОКУШИНА, слова которой приводит банк.

«ЖК «Чайка» - крупнейший и самый сложный проект для нашей компании. Мы рассчитываем построить не просто дом для комфортного проживания, а сразу целый квартал, со своим особым микроклиматом и всей необходимой инфраструктурой: детскими площадками, магазинами и местами отдыха», – отметил председатель совета директоров ГК «Армада» Евгений ПИМЕНОВ.

Ранее сообщалось, что банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию объемом 733 млн рублей на строительство многоэтажного жилого дома во Владивостоке. Проект реализует ООО специализированный застройщик «Смарт Недвижимость», основным учредителем которого является хорошо известный во Владивостоке девелопер Борис ПОЗДНЯКОВ.

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Он осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.

По данным портала наш.дом.рф, на 27 мая более 51% жилья (427 тыс. кв. м) в Приморском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 831 тыс. кв. м жилья.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта ГК «Армада».



