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В Приморье доставят очередную порцию "возвращенцев"
Вывозной рейс из Шанхая во Владивосток запланирован на 30 апреля
Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») планирует на 30 апреля выполнить чартерный рейс для вывоза российских граждан из Шанхая во Владивосток.
«Рейс 5477 по маршруту Шанхай - Владивосток на самолете Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел планируется осуществить согласно следующему расписанию: вылет из Шанхая в 13.45 (8.45 мск), прилет во Владивосток в 19.00 (12.00 мск)», - сообщила авиакомпания.
Рейс организуют для возвращения россиян в РФ, он будет выполнен после получения соответствующих разрешений от Росавиации и авиационных властей Китая.
«Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе», - ранее поясняло Минкомсвязи РФ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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