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Суд продлил арест братьям Магомедовым
В настоящее время бизнесмены с адвокатами знакомятся с материалами следствия
Мосгорсуд продлил арест владельца группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА и его брата Магомеда М АГОМЕДОВА, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях. Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении Магомедовых до 30 июня 2020 года.
Братья, задержанные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).
В конце августа 2019 года следственные действия по делу братьев были завершены - бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.
Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и «Нерюнгринской ГРЭС», реконструкции калининградского аэропорта «Храброво» и др.
Оба Магомедова отрицают предъявленные обвинения.
Досье газеты «Золотой Рог»: Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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