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Суд продлил арест братьям Магомедовым

27 Марта 2020, 19:00 | Владивосток

В настоящее время бизнесмены с адвокатами знакомятся с материалами следствия

Мосгорсуд продлил арест владельца группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА и его брата Магомеда М АГОМЕДОВА, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях. Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении Магомедовых до 30 июня 2020 года.

Братья, задержанные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

В конце августа 2019 года следственные действия по делу братьев были завершены - бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и «Нерюнгринской ГРЭС», реконструкции калининградского аэропорта «Храброво» и др.

Оба Магомедова отрицают предъявленные обвинения.

Досье газеты «Золотой Рог»: Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO). FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

Автор:
Теги: ДВМП  Зиявудин Магомедов  суд  fesco  вмтп  следствие 



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