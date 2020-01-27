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Во Владивостоке суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры о взыскании с экс-мэра Пушкарева 3,2 млрд рублей

27 Января 2020, 11:03 | Владивосток

Успешный бизнес с тысячами рабочих мест оказался под угрозой

Советский районный суд Владивостока в понедельник начал рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в пользу государства 3,2 млрд рублей с осужденного по делу о коррупции Игоря ПУШКАРЕВА и ряда соответчиков. Представитель Генпрокуратуры уже заявил, что сумма иска может быть скорректирована в сторону увеличения.

Экс-мэр, которого перевели из Москвы в СИЗО Владивостока, участвует в заседании по видеоконференцсвязи. Иск рассматривается в открытом режиме. Представители бизнес-сообщества, опрошенные газетой «Золотой Рог», считают, что в данном случае налицо явное несоответствие тяжести преступления и требуемого наказания.

Представитель Генпрокуратуры на первом заседании заявил ходатайство об отводе судьи Ольги ОЛЕСИК, усомнившись в ее беспристрастности. Суд это ходатайство не удовлетворил.

В Генпрокуратуре не исключают, что сумма иска будет увеличена. «В настоящее время сумма иска перепроверяется экспертным путем, в ближайшее время мы получим соответствующие результаты. Возможно, сумма иска будет скорректирована в сторону увеличения», - сообщил агентству «Интерфакс-Дальний Восток» представитель Генпрокуратуры в Советском районном суде Владивостока на первом заседании по рассмотрению иска.

Генпрокуратура требует через суд взыскать с Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам. Основанием для иска послужили «выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»)». В связи с тем что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, по закону все полученные по контрактам средства подлежат взысканию в доход РФ, подчеркнули в Генпрокуратуре.

9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Советский районный суд Владивостока в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры арестовал имущество АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод» и АО «Спасскцемент», входящих в состав группы компаний «Востокцемент». Имущество арестовано до решения суда по иску Генпрокуратуры.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: суд  арест  Москва  Игорь Пушкарев  "спасскцемент"  СИЗО  генпрокуратура 



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