Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай
Чартерные полеты выполняет авиакомпания AZUR air
Чартерная авиакомпания AZUR air в четверг начала выполнять прямые перелеты из Владивостока в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Рейс открыт по инициативе крупнейшего российского туроператора Anex Tour. Ранее полеты на этом направлении не выполнялись ни одним перевозчиком.
Полеты выполняются на воздушных судах Boeing-767-300 с частотой один раз в 10 дней, сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток».
Досье газеты «Золотой Рог»: AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Компанией владеет ООО «Ван2Флай».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай
- В Приморье чиновник за взятку приговорен к 9 годам лишения свободы
- В Приморье начали торговать лесом на экспорт
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
- Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку
- Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье" заработает во Владивостоке 25 декабря
- На острове Русский появится киберполигон
- На острове Русский начинается большая застройка
- Владивосток станет дважды столицей
- Во Владивостоке начали строить первый краболов по госпрограмме "квоты в обмен на инвестиции"
Новости раздела
- Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай
- В Приморье чиновник за взятку приговорен к 9 годам лишения свободы
- В аэропорту Владивостока обновили магазин Duty Free
- В Приморье начали торговать лесом на экспорт
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
- Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку
- Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье" заработает во Владивостоке 25 декабря
- На острове Русский появится киберполигон
- На острове Русский начинается большая застройка
- Доставлен первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сдаем анализы: Резидент СПВ готов брать медицинский бизнес на аутсорсинг
- "РЖД" запустила первый фронт-офис инновационной площадки ДВЖД на острове Русский
- С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток"
- Волна телефонного терроризма накрыла Хабаровск
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как будет вести себя дальше
- Губернатор Приморья рекомендует предприятиям края объявить 31 декабря выходным днем
- Падение цен на новое жилье во Владивостоке подвергли сомнению
- Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира
- Рыбаки налетели на "пограничную мину"