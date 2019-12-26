Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай

Чартерные полеты выполняет авиакомпания AZUR air

Чартерная авиакомпания AZUR air в четверг начала выполнять прямые перелеты из Владивостока в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Рейс открыт по инициативе крупнейшего российского туроператора Anex Tour. Ранее полеты на этом направлении не выполнялись ни одним перевозчиком.

Полеты выполняются на воздушных судах Boeing-767-300 с частотой один раз в 10 дней, сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье газеты «Золотой Рог»: AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Компанией владеет ООО «Ван2Флай».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.