В Приморье чиновник за взятку приговорен к 9 годам лишения свободы

Бывший директор «Приморкрайстроя» хотел «подзаработать» на стройке микрорайона «Снеговая падь»

Советский районный суд Владивостока приговорил бывшего директора казенного предприятия Приморского края «Приморкрайстрой» Игоря Сологуба к 9 годам лишения свободы за получение взятки. Кроме того, экс-чиновник выплатит 45 млн рублей штрафа. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима.

Суд признал Сологуба виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Суд установил, что в апреле 2016 года директора «Приморкрайстроя» получил от коммерческого директора одной из строительных компаний являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей.

14 апреля 2016 года Сологуб получил взятку в виде перечисления на расчетный счет подконтрольной ему организации 2 млн руб. В СКР по Приморью уточнили, что это часть заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн руб. «Взятка предназначалась за совершение в пользу организации-генподрядчика (договоры генподряда на проведение строительно-монтажных работ по возведению 12 жилых домов на объекте Снеговая падь) действий по оплате выполненных работ, а также по предоставлению возможности дельнейшего осуществления строительно-монтажных работ. Взяткодатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия»,— сообщила представитель следствия Аврора Римская. Строительство 12 домов в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке ведется по госпрограмме «Жилье для российской семьи».

Директор «Приморскрайстроя» был арестован в апреле 2016 года, в ходе следствия на его имущество стоимостью более 24,6 млн рублей был наложен арест.

Ранее предыдущий глава«Приморкрайстроя» Сергей Запорожец получил 2,5 года колонии за растрату в пользу компании дочери. В июле 2017 года он получил 2,5 года колонии общего режима за помощь компании дочери. Фрунзенский райсуд Владивостока признал Запорожца виновным в растрате более 1,8 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). КППК потратило эти деньги «на выполнение инженерно-геодезических, кадастровых работ по подготовке межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков» в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке. В действительности «согласно договору об освоении территории» работы должно было оплачивать ООО «Малиновый слон». Таким образом глава «Приморкрайстроя» сэкономил средства семейного бюджета — коммерческим предприятием руководила его дочь Диана Запорожец. Запорожец признал свою вину, полностью возместил ущерб, дело рассматривалось судом в особом порядке.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.