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Во Владивостоке начали строить первый краболов по госпрограмме "квоты в обмен на инвестиции"
Заказчиком выступает хабаровская компания
Во Владивостоке во вторник заложено первое судно, строящееся на Дальнем Востоке в рамках государственной программы «квоты в обмен на инвестиции». На верфи АО «Восточная верфь» произведена закладка первого из четырех планируемых краболовных судов для хабаровского компании «Дальневосточное побережье» (входит в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи»).
Все четыре судна могут быть построены к апрелю 2023 года, пояснил гендиректор ООО «Дальневосточное побережье» Андрей БАСАРГИН.
«По контракту, который мы подписали с «Восточной верфью», первое судно должны закончить в сентябре 2021 года, но верфь пока идет опережающими темпами. Мы надеемся, что это может произойти раньше», - сказал г-н Басаргин.
Технические возможности верфи во Владивостоке позволяют строить корабли и суда длиной до 100 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 4 тыс. тонн.
В октябре 2019 года входящие в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи» ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье» приняли участие в крабовых аукционах и по итогам торгов выиграли четыре лота, перечислив в федеральный бюджет 17,894 млрд рублей.
На «Восточной верфи» для группы будут построены семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески.
Квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях, то есть победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России. По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна были распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов (аукцион по 6 лотам на добычу глубоководных крабов не состоялся).
Досье газеты «Золотой Рог»: «Восточная верфь» специализируется на строительстве судов для военно-морского флота и пограничных сил, а также легких пассажирских и рыболовных судов, оказывает услуги ремонта судов. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 19,55% акций АО «Восточная верфь» принадлежат члену совета директоров компании Геннадию ЛАЗАРЕВУ, 5,75% - Андрею МИРОШНИЧЕНКО.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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