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Из Владивостока можно будут улететь в Сочи и Крым
В июле впервые открываются прямые рейсы из Владивостока на популярные курорты
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в июле впервые в современной истории аэропорта Владивосток откроет прямые регулярные рейсы в Сочи и Симферополь.
Как сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток», первый рейс по маршруту Владивосток – Сочи запланирован на 6 июля. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Первый рейс по маршруту Владивосток – Симферополь запланирован на 11 июля. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса.
Курорты Сочи официально открылись для туристов с 21 июня. Отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион россиян, частично снят режим эпидемиологического контроля, также сняты ограничения по передвижению внутри региона. На территории Республики Крым режим самоизоляции для всех категорий граждан был снят 15 июня.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ТАСС
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