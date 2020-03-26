Проход в общежития и гостиницы Дальневосточного федерального университета ограничат

Будет запрещен проход тем, кто в них не проживает

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 30 марта вводит режим повышенной готовности в общежитиях и гостиницах университета на острове Русский. Будет запрещен проход в общежития и гостиницы тем, кто в них не проживает. Заходить и покидать общежития жильцы смогут с 8:00 до 22:00 часов.

Кроме того, работники общежитий будут опрашивать жильцов, отсутствовавших более 24 часов, о причинах отсутствия, возможных контактах с лицами, имеющими симптомы коронавирусной инфекции или побывавшими в предшествующие 14 дней в местах с повышенной эпидемиологической опасностью.

Въезд на территорию кампуса такси будет запрещен, для обеспечения возможности приобретения товаров первой необходимости будут запущены специальные маршруты университетских автобусов.

Занятия с 30 марта по 4 апреля проводиться не будут.

На сегодняшний день в кампусе ДВФУ не выявлено случаев заражения новым коронавирусом. В Приморье официально подтверждено два случая этой инфекции.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.