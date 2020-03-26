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В мае запускается новый авиарейс Новосибирск - Улан-Удэ - Владивосток
Рейсы будут выполняться один раз в неделю
Авиакомпания «Ангара» с 18 мая откроет новый межрегиональный Новосибирск - Улан-Удэ - Владивосток. Рейсы будут выполняться на самолете Ан-148-100Е один раз в неделю.
Ан 148 100Е - третья модификация базовой модели узкофюзеляжного ближнемагистрального пассажирского самолета. Принимает на борт до 80 пассажиров.
Авиакомпания «Ангара» (входит в холдинг «Истлэнд) - один из основных авиаперевозчиков на местных линиях в Восточной Сибири, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, в другие регионы Сибирского федерального округа, а также чартерные рейсы. Парк воздушных судов «Ангары» насчитывает более 30 единиц: Ан-148, Ан-24, Ан-26-100, Ан-2, вертолеты Ми-8 различных модификаций, а также один Ми-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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