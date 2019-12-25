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В аэропорту Владивостока обновили магазин Duty Free
В магазине принимаются три вида валют: рубль, доллар и евро
Аэропорт Владивосток открыл обновленный магазин беспошлинной торговли Duty Free. Магазин расположен в зоне вылета международных воздушных линий на третьем этаже.
Как сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), были выполнены работы по реконструкции и расширению площади магазина, обновлен дизайн и торговый ассортимент, улучшен формат предоставляемых услуг. Приобрести продукцию известных брендов пассажиры, вылетающие международными рейсами, могут в обновленном duty free круглосуточно.
В ассортименте нового магазина представлены кондитерские изделия, табачные изделия и алкоголь, а также эксклюзивная парфюмерия, косметика и подарки. После прохождения пограничного и таможенного контроля совершать покупки известных брендов пассажиры смогут за наличный и безналичный расчет. В магазине duty free принимаются все основные виды банковских карт и три вида валют: рубль, доллар и евро.
Открытие и расширение торговых точек, оказывающих широкий перечень услуг, является частью реализации стратегии аэропорта, направленной на повышение уровня сервиса для пассажиров. В настоящее время в аэропорту функционирует 78 торговых и сервисных точек, 9 из которых открылись в 2019 году.
Аэропорт Владивосток может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-ноябре 2019 года аэропорт обслужил более 2,8 млн пассажиров, что на 18% больше, чем годом ранее.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото пресс-службы АО «МАВ»
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