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Новый концертный зал и Хореографическая школа появятся во Владивостоке по поручению Президента
Объекты разместятся на Орлиной сопке и острове Русском
Театрально-образовательный комплекс планируется построить во Владивостоке к 2023 году. Проект будет реализован на двух площадках - на Орлиной сопке в районе улицы Аксаковской, где разместятся концертный зал, музей и здание школы музыкального и театрального искусства, а также на острове Русском, где запланировано строительство жилья для работников комплекса, хореографической и музыкальной школ. Кроме того, здесь же будут построены интернаты для детей, которые будут обучаться музыке и балету, и другие необходимые объекты.
Соответствующие проекты строительства зданий уже получили одобрение Главгосэкспертизы.
В том числе одобрены проекты первого и второго этапов строительства блока зданий. В рамках первого будут возведены четырехэтажный Образовательный центр площадью 13,930 кв. м, в состав которого войдут здание центра на 550 учащихся, столовая и бассейн. Также построят контрольно-пропускной пункт, ограждение территории и подпорные стены, проложены сети инженерно-технического обеспечения.
Вторым этапом предусмотрено строительство учебного корпуса, где будет работать филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Образовательный центр, учебный корпус музыкальной школы и строящийся в ходе отдельного проекта корпус Хореографической академии (одобрен Главгосэкспертизой России в июле) будут соединены впоследствии теплыми переходами.
Театрально-образовательный комплекс во Владивостоке создается наряду с еще тремя культурно-образовательными комплексами в Калининграде, Севастополе и Кемерово по поручению президента Владимира ПУТИНА в рамках реализации нацпроекта «Культура».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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