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Популярный в Приморье музыкальный фестиваль пройдет в онлайн-формате

25 Мая 2020, 16:22 | Владивосток

V-ROX 2020 будет проходить шесть дней в виртуальном пространстве на площадке VK

Популярный в Приморье фестиваль V-ROX, идейным вдохновителем которого является лидер группы «Мумий Тролль» Илья ЛАГУТЕНКО, в этом году пройдет в режиме онлайн. Виртуальный фестиваль будет состоять из шести 20-минутных программ с участием артистов из Австралии, США, Индии, Южной Кореи, Китая, Мексики, Англии, Израиля и Япония. Ожидаются также выступления российских исполнителей с Дальнего Востока, из Екатеринбурга и Москвы.

На сайте фестиваля говорится, что 29, 30, 31 мая и 5,6,7 июня в 15:00 (время – московское) можно будет увидеть «V-ROX на карантине» в социальной сети ВКонтакте/в официальном сообществе V-ROX – vk.com/vrox

«Сегодня мы с ностальгией вспоминаем совсем недавние времена, когда семь лет подряд, несмотря на сложности и препятствия, мы радовались возможности общения и знакомства с живой музыкой коллективов со всего света на фестивальных площадках V-ROX во Владивостоке. Нам сложно заглядывать в будущее, ведь концертная индустрия по всему миру терпит катастрофические изменения, сравнимые, разве что, с ледниковым периодом. Но мы стараемся не отчаиваться и силами оргкомитета фестиваля и гостей прошлых фестивалей дарим вам V-ROX 2020 – в виртуальном пространстве на площадке VK. Пока индустрия живых концертов всего мира пребывает в состоянии «комы», мы приглашаем вас на виртуальный V-ROX уже в ближайшее время, пусть музыка и не спасительная вакцина, но, надеюсь, нам будет приятно встретиться с выпускниками V-ROX со всего мира и поддержать друг друга добрым словом и хорошей песней», - говорит Илья Лагутенко.

Помимо представления своих новых песен, герои «V-ROX на карантине» расскажут о том, какой им запомнилась поездка во Владивосток, как проходит их самоизоляция и что они планируют делать дальше.

«V-ROX планирует встретиться со своими зрителями «вживую» во Владивостоке в 2021 году», - отмечает оргкомитет фестиваля.

Главный музыкальный фестиваль Свободного порта Владивосток проходит с 2013 года и уже давно стал одной из «визитных карточек» столицы Приморья. Участниками фестиваля становятся сотни артистов, художников и музыкантов, не только из России, но и со всего мира. Куратор фестиваля – Илья Лагутенко. Девиз V-ROX – «Открытое искусство!», и потому из года в год все его события — концерты, мастер-классы, лекции и выставки - бесплатны для публики.

Фото Евгении ПРИЙМАК.


 

Автор:
Теги: музыка  фестиваль  v-rox  илья лагутенко  онлайн 



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