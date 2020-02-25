Cбербанк хочет обанкротить владельца "Трех котов"

Долг Сергея Богдана составляет 295 миллионов рублей

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании банкротом основателя одной из крупнейших ритейл-компаний Приморья «Три кота» Сергея БОГДАНА. Сумма исковых требований крупнейшего банка страны к бывшему председателю правления банка «Приморье» превышает 295 млн рублей.

ООО «Три кота» (базовая компания одноименной торговой сети) было учреждено в феврале 2011 года во Владивостоке, а в октябре 2018 года, когда компанию уже вовсю одолевали кредиторы, перерегистрировано в Москве. Уставный капитал на данный момент составляет 2,01 млн рублей. Владельцами компании, согласно последней выписке из ЕГРЮЛ, являются Сергей Богдан (50% капитала), Людмила ВАГАНОВА (49,75%) и Олег ВАГАНОВ (0,25%).

В 2015 году сеть «Три кота» вошла в ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России по версии РБК, открыла два магазина в Хабаровском крае. По итогам 2016 года «Три кота» были прибыльной компанией с выручкой 6 млрд 036,660 млн рублей и чистой прибылью 24,980 млн рублей. Однако уже в феврале 2019 года Арбитражный суд г. Москвы признал ООО «Три кота» банкротом и открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Заявителем по делу о банкротстве выступило ООО «Фактор-Приморье» (Владивосток), принадлежащее Александру ЧИГРИНУ. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий НАУМЕЦ (межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»).

Арбитражный суд г. Москвы 14 декабря 2018 года принял к производству заявление ООО «Фактор-Приморье» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Три кота» по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

По данным газеты «Золотой Рог», на 10 марта назначено заседание комитета кредиторов «Трех котов». В повестке дня единственный вопрос - утверждение предложения о порядке, условиях и сроках продажи оставшегося в наличии имущества компании.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.