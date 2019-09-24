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Моряки с загоревшейся плавбазы вне опасности
24 Сентября 2019, 20:37 | Владивосток
Судно остановилось в 15 милях от берега в ожидании спасательного судна
С плавбазы «Петр Житников», загоревшейся в Тихом Океане недалеко от острова Итуруп, эвакуированы 363 человека, около 50 человек - аварийная партия - остались на судне для ликвидации пожара.
Ранее сообщалось, что на плавбазе, принадлежащей компани «Дальморепродукт», 23 сентября произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе. Пострадавших нет. На борту находились около 400 человек, большую часть из них эвакуировали рыболовные суда.
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Теги: плавбаза пожар ЧП "дальморепродукт"
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