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Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа

24 Июля 2020, 21:16 | Владивосток

Россия не готова открыть ворота в Азию

Аэропорт Владивостока не возобновит с 1 августа международное авиасообщение, прерванное пандемией. С этой даты будут выполнять международные рейсы только аэропорты Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону. Пока только в Англию (Лондон), Турцию (Стамбул) и… Танзанию (курорт Занзибар).

Также для для этих городов будут сняты ограничения по количеству прилетающих пассажиров - будет отменено правило, когда за сутки осуществляется прилет не более 500 человек в Москву, а в другие города - не более 200 человек в сутки.

По данным газеты «Золотой Рог», из аэропорта Владивосток авиасообщение первым делом может быть возобновлено с городами Японии (Токио) и Южной Кореи (Сеул).

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. 23 января 2020 года находящееся под управлением холдинга «Базэл Аэро» АО «Международный аэропорт Сочи» стало контролирующим акционером аэропорта Владивостока, увеличив свою долю до 61,76%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: аэропорт  авиарейс  Азия  билеты  турция  Япония  Роспотребнадзор  Корея  пандемия 



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