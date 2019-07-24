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Ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет принесен во Владивосток
Принесение святыни из Богоявленского собора Москвы во Владивостокскую епархию приурочено к празднованию Дня Военно-Морского флота
27 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во Владивостокскую епархию будет принесен ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного, хранимый в Богоявленском соборе города Москвы.
Как сообщает Владивостокская епархия, святыня будет доставлена в Покровский кафедральный собор Владивостока при поддержке Фонда апостола Андрея Первозванного. Встречу святыни, которая состоится в 16:00, возглавит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.
В соборе святыня будет пребывать до 31 июля, все эти дни храм будет открыт с 08:00 до 23:00.
Принесение святыни во Владивостокскую епархию приурочено к празднованию Дня Военно-Морского флота. Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом. Именно поэтому десница апостола Андрея Первозванного ненадолго покинет Покровский кафедральный собор Владивостока 28 июля, когда в День ВМФ состоится обход кораблей и благословение святыней личного состава выстроившихся парадных расчетов кораблей. В обходе кораблей со святыней примет участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал С.И. Авакянц.
Историческая справка:
В настоящее время среди святынь Богоявленского собора в Елохово (Москва) хранится ковчег с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного. Как следует из свидетельств, оставленных средневековыми паломниками, десница апостола Андрея Первозванного в XII в. хранилась в церкви Богородицы (Фаросской) в Большом дворце в Константинополе.
Согласно грамоте, хранящейся в Архиве Древних актов, в 1644 году Константинопольский Патриарх Парфений передал инокам Патриаршего монастыря св. Анастасии Узорешительницы в Фессалониках из своей ризницы десницу св. апостола Андрея, предназначавшуюся для русского царя.
Михаил Федорович (1596–1645) — первый царь из династии Романовых — заплатил большой выкуп турецкому султану за то, чтобы он не разорял монастырь в Фессалониках. В благодарность за это в том же 1644 г. монахи передали в Москву десницу апостола Андрея Первозванного, которая была положена в Успенском соборе Московского Кремля.
После революции Успенский собор вошел в состав музеев Московского Кремля и святыня на долгие годы стала одним из экспонатов музейных фондов.
26 мая 1988 года - в год Тысячелетия Крещения Руси - в Оружейной палате Московского Кремля состоялась торжественная церемония передачи Русской Православной Церкви, в лице ее видных представителей, священных реликвий, находившихся на хранении в Государственных музеях Московского Кремля. Среди этих святынь была и десница святого Андрея Первозванного. Из Московского Кремля святыни были доставлены в Богоявленский Патриарший собор, где был отслужен благодарственный молебен.
С тех пор десница апостола Андрея пребывает у северной стены этого величественного и намоленного храма, под высоким старинным Распятием.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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