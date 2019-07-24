Ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет принесен во Владивосток

Принесение святыни из Богоявленского собора Москвы во Владивостокскую епархию приурочено к празднованию Дня Военно-Морского флота

27 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во Владивостокскую епархию будет принесен ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного, хранимый в Богоявленском соборе города Москвы.

Как сообщает Владивостокская епархия, святыня будет доставлена в Покровский кафедральный собор Владивостока при поддержке Фонда апостола Андрея Первозванного. Встречу святыни, которая состоится в 16:00, возглавит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

В соборе святыня будет пребывать до 31 июля, все эти дни храм будет открыт с 08:00 до 23:00.

Принесение святыни во Владивостокскую епархию приурочено к празднованию Дня Военно-Морского флота. Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом. Именно поэтому десница апостола Андрея Первозванного ненадолго покинет Покровский кафедральный собор Владивостока 28 июля, когда в День ВМФ состоится обход кораблей и благословение святыней личного состава выстроившихся парадных расчетов кораблей. В обходе кораблей со святыней примет участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал С.И. Авакянц.

Историческая справка:

В настоящее время среди святынь Богоявленского собора в Елохово (Москва) хранится ковчег с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного. Как следует из свидетельств, оставленных средневековыми паломниками, десница апостола Андрея Первозванного в XII в. хранилась в церкви Богородицы (Фаросской) в Большом дворце в Константинополе.

Согласно грамоте, хранящейся в Архиве Древних актов, в 1644 году Константинопольский Патриарх Парфений передал инокам Патриаршего монастыря св. Анастасии Узорешительницы в Фессалониках из своей ризницы десницу св. апостола Андрея, предназначавшуюся для русского царя.

Михаил Федорович (1596–1645) — первый царь из династии Романовых — заплатил большой выкуп турецкому султану за то, чтобы он не разорял монастырь в Фессалониках. В благодарность за это в том же 1644 г. монахи передали в Москву десницу апостола Андрея Первозванного, которая была положена в Успенском соборе Московского Кремля.

После революции Успенский собор вошел в состав музеев Московского Кремля и святыня на долгие годы стала одним из экспонатов музейных фондов.

26 мая 1988 года - в год Тысячелетия Крещения Руси - в Оружейной палате Московского Кремля состоялась торжественная церемония передачи Русской Православной Церкви, в лице ее видных представителей, священных реликвий, находившихся на хранении в Государственных музеях Московского Кремля. Среди этих святынь была и десница святого Андрея Первозванного. Из Московского Кремля святыни были доставлены в Богоявленский Патриарший собор, где был отслужен благодарственный молебен.

С тех пор десница апостола Андрея пребывает у северной стены этого величественного и намоленного храма, под высоким старинным Распятием.