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Партийный проект "Народный контроль" продолжает рейды по выявлению точек незаконной продажи алкогольной продукции в Приморье
Основной задачей «Народного контроля» является защита прав потребителей и обеспечение баланса интересов в рамках схемы «производитель — продавец — потребитель»
На этой неделе во Владивостоке активисты «Единой России» провели проверку торговой точки в Советском районе, на основании поступившей жалобы – по ее результатам факт продажи спиртного несовершеннолетним подтвердился.
В этом месяце членам общественного совета «Народного контроля» поступила жалоба от одного из жителей Советского района на шумные компании подростков, которые регулярно собираются в его дворе в ночное время суток и проводят время за распитием спиртных напитков. По словам гражданина, он сам и его соседи неоднократно были свидетелями того, как молодые люди, внешне похожие на старшеклассников, приобретали алкоголь в близлежащем магазине, расположенном на Русской, 79, стр. 2.
По результатам этого обращения партийцы провели во вторник, 23 июня, проверку факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Здесь несовершеннолетнему активисту «Единой России» продавцы свободно продали спиртное и даже не попросили его предъявить паспорт – и это притом, что подросток выглядел на свои годы.
Сразу после совершения покупки, активисты "Народного контроля" обратились в полицию. На основании поступившей обращения магазин посетили сотрудники правопорядка и составили протокол на имя руководителя торговой точки по факту незаконного сбыта спиртсодержащей продукции. В ближайшее время предпринимателям будет назначен штраф за нарушение действующего законодательства, запрещающего продажу спиртного несовершеннолетним. Так же сотрудниками правоохранительных
Органов был выявлен факт осуществления продажи спиртосодержащей продукции без наличия лицензии из под прилавка. Данный факт был учтен при составлении протокола. "Активисты «Народного контроля» продолжат на регулярной основе проверку торговых точек на предмет незаконного сбыта спиртосодержащей продукции, а так же проверку поступающих жалоб на территории всего Приморского края, "- отметил Павел СЕРЕБРЯКОВ, координатор проекта в Приморском крае.
Напомним, основной задачей «Народного контроля» является защита прав потребителей и обеспечение баланса интересов в рамках схемы «производитель — продавец — потребитель». В ходе своей деятельности партийцы делают основной акцент на вопросах ценообразования и соблюдения требований законодательства в части ограничения продажи алкогольных напитков и сигарет.
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