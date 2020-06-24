"Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву

Стоимость субсидируемого тарифа - 7,4 тыс. рублей в одну сторону

Группа «Аэрофлот» объявила о возобновлении продаж авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы в экономическом классе до конца 2020 года.

Авиаперевозки из европейской части РФ на Дальний Восток, в Крым и Калининград субсидируются в рамках постановления №215. В 2020 году бюджет выделил на эти цели 5,8 млрд рублей, из них 5 млрд рублей предназначались дальневосточной программе.

Перевозки по спецтарифам собирались выполнять 14 компаний.

Программа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Направление "Аэрофлота" Тариф в одну сторону, руб. Владивосток - Москва 7400 Петропавловск-Камчатский - Москва 7500 Хабаровск - Москва 7200 Южно-Сахалинск - Москва 7300 Якутск - Москва 7000 Магадан - Москва 7200 Хабаровск - Магадан 4000 Хабаровск - Новосибирск 5700 Хабаровск - Владивосток 1800 Хабаровск - Красноярск 6000 Хабаровск - Петропавловск-Камчатский 2500 Хабаровск - Иркутск 3000 Хабаровск - Южно-Сахалинск 1000 Владивосток - Петропавловск-Камчатский 6000 Владивосток - Южно-Сахалинск 1500 Калининград - Москва 3800 Калининград - Санкт-Петербург 3500 Симферополь - Сочи 2500

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС



