Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву
Стоимость субсидируемого тарифа - 7,4 тыс. рублей в одну сторону
Группа «Аэрофлот» объявила о возобновлении продаж авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы в экономическом классе до конца 2020 года.
Авиаперевозки из европейской части РФ на Дальний Восток, в Крым и Калининград субсидируются в рамках постановления №215. В 2020 году бюджет выделил на эти цели 5,8 млрд рублей, из них 5 млрд рублей предназначались дальневосточной программе.
Перевозки по спецтарифам собирались выполнять 14 компаний.
Программа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
|
Направление "Аэрофлота"
|
Тариф в одну сторону, руб.
|
Владивосток - Москва
|
7400
|
Петропавловск-Камчатский - Москва
|
7500
|
Хабаровск - Москва
|
7200
|
Южно-Сахалинск - Москва
|
7300
|
Якутск - Москва
|
7000
|
Магадан - Москва
|
7200
|
Хабаровск - Магадан
|
4000
|
Хабаровск - Новосибирск
|
5700
|
Хабаровск - Владивосток
|
1800
|
Хабаровск - Красноярск
|
6000
|
Хабаровск - Петропавловск-Камчатский
|
2500
|
Хабаровск - Иркутск
|
3000
|
Хабаровск - Южно-Сахалинск
|
1000
|
Владивосток - Петропавловск-Камчатский
|
6000
|
Владивосток - Южно-Сахалинск
|
1500
|
Калининград - Москва
|
3800
|
Калининград - Санкт-Петербург
|
3500
|
Симферополь - Сочи
|
2500
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ТАСС
Новости партнеров
Новости тематики
- "Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву
- Пассажиры из Москвы и Новосибирска обязаны предоставить в аэропорту Владивостока справку об отсутствии коронавируса
- В Приморье вернули очередную партию горе-туристов
- Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом
- ВМТП подготовился к празднованию Дня Победы
- Очередная партия приморцев доставлена из Японии
- Аэропорт Владивостока на ночь закрывают на лопату
- В Приморье доставят очередную порцию "возвращенцев"
- Рейс из Сеула во Владивосток планируется на субботу
- "Аэрофлот" в мае будет летать во Владивосток один раз в день
Новости раздела
- "Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву
- Во Владивостоке ждут самолеты из Японии и Таиланда
- Пассажиры из Москвы и Новосибирска обязаны предоставить в аэропорту Владивостока справку об отсутствии коронавируса
- В Приморье вернули очередную партию горе-туристов
- Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом
- Популярный в Приморье музыкальный фестиваль пройдет в онлайн-формате
- Из аэропорта Владивосток раз в неделю можно улететь на Чукотку
- ВМТП подготовился к празднованию Дня Победы
- Очередная партия приморцев доставлена из Японии
- Аэропорт Владивостока на ночь закрывают на лопату
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хранить деньги в банках станет практически бессмысленно
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- "Мы работаем ради вас"
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
- Пока Россия выходит из самоизоляции, пандемия коронавируса ускоряется, а covid-19 становится агрессивнее
- Китай заваливает Приморский край овощами и фруктами
- "Ужас! Там же рядом дети ходят"
- Спасение с курорта
- "Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании"
- Дорога к "Шамбале": Еще одно казино в Приморье будет готово к открытию в июле