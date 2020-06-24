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"Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву

24 Июня 2020, 12:14 | Владивосток

Стоимость субсидируемого тарифа - 7,4 тыс. рублей в одну сторону

Группа «Аэрофлот» объявила о возобновлении продаж авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы в экономическом классе до конца 2020 года.

Авиаперевозки из европейской части РФ на Дальний Восток, в Крым и Калининград субсидируются в рамках постановления №215. В 2020 году бюджет выделил на эти цели 5,8 млрд рублей, из них 5 млрд рублей предназначались дальневосточной программе.

Перевозки по спецтарифам собирались выполнять 14 компаний.

Программа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Направление "Аэрофлота"

Тариф в одну сторону, руб.

  

Владивосток - Москва

7400

  

Петропавловск-Камчатский - Москва

7500

  

Хабаровск - Москва

7200

  

Южно-Сахалинск - Москва

7300

  

Якутск - Москва

7000

  

Магадан - Москва

7200

  

Хабаровск - Магадан

4000

  

Хабаровск - Новосибирск

5700

  

Хабаровск - Владивосток

1800

  

Хабаровск - Красноярск

6000

  

Хабаровск - Петропавловск-Камчатский

2500

  

Хабаровск - Иркутск

3000

  

Хабаровск - Южно-Сахалинск

1000

  

Владивосток - Петропавловск-Камчатский

6000

  

Владивосток - Южно-Сахалинск

1500

  

Калининград - Москва

3800

  

Калининград - Санкт-Петербург

3500

  

Симферополь - Сочи

2500

  

 

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Фото ТАСС

 


 

Автор:
Теги: авиакомпания  Москва  тариф  "Аэрофлот"  билеты  крым 



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