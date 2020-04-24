Рейс из Сеула во Владивосток планируется на субботу

В ряде случаев перелет будет осуществляться на платной основе

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») 25 апреля планирует выполнить специальный чартерный рейс для вывоза приморцев из Сеула во Владивосток.

Рейс № 5437 Сеул – Владивосток: вылет из Сеула в 13:05 местного времени, прилет во Владивосток в 16:05 местного времени.

Рейс будет выполняться на самолете Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел.

«Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе», - говорится в сообщении в телеграм-канале, созданном Минкомсвязи РФ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.