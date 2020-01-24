Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом

Приморцы, уставшие переплачивать за авиабилеты, могут выбрать путешествие железной дорогой

Добираться из Москвы во Владивосток поездом станет комфортней - АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» ОАО «РЖД») уже в феврале планирует запустить на маршруте 99/100 Москва-Владивосток поезд с вагонами купе и плацкарта нового модельного ряда.

«Все составы будут сформированы из двухсцепных вагонов. Сейчас утверждается дата торжественного отправления в рейс первого обновленного состава», - сообщил гендиректор ФПК Петр ИВАНОВ.

Первый новый купейный вагон начал курсировать в октябре 2019 года на маршруте Москва - Белгород. В вагонах купе нового модельного ряда появились USB-розетки, удобное освещение, персональные сейфы, а также душ, пеленальный столик, сенсорные смесители и электросушилки для рук. Вместо технических тамбуров в вагонах установлены сервисные зоны с вендинговыми аппаратами, кофе-машинами, микроволновыми печами, холодильниками и зонами для приема пищи. В новой модельной серии купейных вагонов появился также герметичный межвагонный переход.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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