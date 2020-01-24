www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.95 р. 100 JPY: 56.55 р.
EUR: 68.69 р. 10 CNY: 89.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом

24 Января 2020, 08:38 | Владивосток

Приморцы, уставшие переплачивать за авиабилеты, могут выбрать путешествие железной дорогой

Добираться из Москвы во Владивосток поездом станет комфортней - АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» ОАО «РЖД») уже в феврале планирует запустить на маршруте 99/100 Москва-Владивосток поезд с вагонами купе и плацкарта нового модельного ряда.

«Все составы будут сформированы из двухсцепных вагонов. Сейчас утверждается дата торжественного отправления в рейс первого обновленного состава», - сообщил гендиректор ФПК Петр ИВАНОВ.

Первый новый купейный вагон начал курсировать в октябре 2019 года на маршруте Москва - Белгород. В вагонах купе нового модельного ряда появились USB-розетки, удобное освещение, персональные сейфы, а также душ, пеленальный столик, сенсорные смесители и электросушилки для рук. Вместо технических тамбуров в вагонах установлены сервисные зоны с вендинговыми аппаратами, кофе-машинами, микроволновыми печами, холодильниками и зонами для приема пищи. В новой модельной серии купейных вагонов появился также герметичный межвагонный переход.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото www.go31.ru

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: комфлот  поезд  вагон  Москва  фпк  ржд 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]