www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.41 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 69.38 р. 10 CNY: 89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

"Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов

23 Декабря 2019, 10:17 | Владивосток

Тарифы на полет в одну сторону будут варьироваться от 1 тыс. до 7,5 тыс. рублей

«Аэрофлот» объявил о начале продаж субсидируемых авиабилетов на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.

Так, льготные тарифы на полет в одну сторону будут варьироваться от 1 тыс. до 7,5 тыс. рублей в зависимости от направления.

Тарифы действуют на прямые рейсы в эконом-классе с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Авиакомпания S7 в свою очередь открыла продажи билетов для льготников в города России из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Владивостока.

По данным Росавиации, субсидируемые перевозки «Аэрофлота» и S7 на Дальний Восток, в Крым и Калининград и в обратном направлении в 2020 году составят 427 тыс. пассажиров. Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на субсидированные перевозки в 2020 году, составляет 5,8 млрд рублей. Рейсы будут осуществлять 14 авиакомпаний.

Досье газеты «Золотой Рог»: На рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города c 2015 года действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно в 2019 году составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 


 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: билеты  "Аэрофлот"  авиакомпания  тарифы  s7 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:47, 23.12.2019#

    вранье

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]