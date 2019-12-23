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"Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
Тарифы на полет в одну сторону будут варьироваться от 1 тыс. до 7,5 тыс. рублей
«Аэрофлот» объявил о начале продаж субсидируемых авиабилетов на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Так, льготные тарифы на полет в одну сторону будут варьироваться от 1 тыс. до 7,5 тыс. рублей в зависимости от направления.
Тарифы действуют на прямые рейсы в эконом-классе с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Авиакомпания S7 в свою очередь открыла продажи билетов для льготников в города России из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Владивостока.
По данным Росавиации, субсидируемые перевозки «Аэрофлота» и S7 на Дальний Восток, в Крым и Калининград и в обратном направлении в 2020 году составят 427 тыс. пассажиров. Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на субсидированные перевозки в 2020 году, составляет 5,8 млрд рублей. Рейсы будут осуществлять 14 авиакомпаний.
Досье газеты «Золотой Рог»: На рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города c 2015 года действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно в 2019 году составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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