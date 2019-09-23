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Опубликована программа Дальневосточного IT форума
Участников мероприятия ждет более 50 секций, мастер-классы по разработке компьютерных игр и встречи с ведущими федеральными экспертами
Архитектура программы Дальневосточного IT форума (4-5 октября, ДВФУ) опубликована на официальном сайте мероприятия. Участников мероприятия ждет более 50 секций, мастер-классы по разработке компьютерных игр, конференция разработчиков и встречи с ведущими федеральными экспертами.
В этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно состоятся сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019(12+) и Дальневосточный цифровой форум(12+), организатором которого выступила Администрация Приморского края. В течение двух дней, 4-5 октября, кампус ДВФУ станет местом встречи представителей власти и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT -проектов.
Программа мероприятия традиционно разделена на блоки: кибербезопасность, искусственный интеллект и большие данные, виртуальная и дополненная реальность, IT в медицине. Отдельным блоком выделена конференция для разработчиков VLDC live и мастер-классы по разработке компьютерных игр от компании компания Epic Games. Кроме этого, в рамках Дальневосточного цифрового форума представители власти и бизнеса обсудят цифровую трансформацию государственного управления и наметят стратегию развития информационного общества Приморского края.
В первый день IT форума, 4 октября, в Дальневосточном федеральном университете пройдут более 35 секций. Среди тем, которые обсудят участники:
- Цифровое развитие регионов. Единое цифровое пространство городов будущего;
- Большие данные для градостроительства;
- Киберполигон как инструмент противостояния кибератакам;
- Путь в игровую индустрию и высокие технологии;
- Зачем аналитика игровому проекту;
- Виртуальная и дополненная реальность в промышленности;
- Иммерсивные среды и обучение. От симуляторов до серьезных игр;
- Интернет-маркетинг 2020 и Дальний Восток;
- Цифровые технологии в транспортной отрасли;
- IT в медицине.
В качестве спикеров на секциях выступят федеральные эксперты министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, генеральный директор "Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий" Руслан Саркисов, менеджер по лицензированию компании Epic Games Алексей Савченко; директор по развитию бизнеса в странах СНГ, Wargaming.net Константин Каменев; head of Smart City Lab в ДИТ: Технологии Москвы Эльдар Фаизуллин; технический директор компании аналитики и обработки больших данных HABIDATUM Вадим Смахтин; team Lead в INGIPRO - Speed up with Browserslist Даниил Оношко.
Завершится первый день форума международным проектом Science Slam. Это проект популяризации науки, который зародился в Гамбурге и теперь пришел во Владивосток. На вечернем мероприятии молодые ученые, как правило, в неформальной атмосфере расскажут о своих исследованиях широкой аудитории. У каждого спикера есть 10 минут, за которые он интересно и оригинально рассказывает о своих достижениях. Зрители аплодисментами определяют, кто справился лучше.
Во второй день дальневосточного IT форума стартует конференция разработчиков VLDC live. Участников ждут лекции о последних разработках и технологиях, искусственном интеллекте, воркшопы и интерактивы от экспертов отрасли.
Следите за обновлением программы на сайте rumeetup.ru. Зарегистрироваться и принять участие в форуме можно, перейдя по ссылке. Участие бесплатное.
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