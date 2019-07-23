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В Приморье ожидают будущих олимпийских чемпионов
Звезды российского спорта будут акклиматизироваться в столице ДФО перед выездом в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав ПОЗДНЯКОВ подтвердил, что ряд российских спортсменов проведет во Владивостоке заключительный этап подготовки к летней Олимпиаде-2020 в Токио.
«Ряд команд будут использовать инфраструктуру нашего Дальневосточного региона для подготовки, а некоторые — двухэтапную подготовку: часть времени они будут находиться во Владивостоке, например, а потом переезжать в Японию для финальной подготовки, потому что разница все-таки есть. Климат в Японии более жаркий, влажный», - сказал г-н Поздняков в интервью «Коммерсанту».
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио. Программа соревнований осталась примерно такой же, как на предыдущих Играх. 3 августа 2016 года в ходе 129-й сессии Международного олимпийского комитета единогласно было принято решение о включении карате, сёрфинга, бейсбола, скалолазания и скейтбординга в программу Игр 2020 года. Новые виды дополнят олимпийскую программу, они не будут включены взамен других.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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