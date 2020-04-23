Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Аэрофлот" в мае будет летать во Владивосток один раз в день
Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронирование на выполняемые рейсы
Авиакомпания «Аэрофлот» сократит программу внутренних рейсов в мае 2020 года из-за падения спроса на полеты. В частности, во Владивосток будет выполняться только один рейс в день вместо двух рейсов ранее.
Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложит перебронирование на выполняемые рейсы.
«Аэрофлот» вносит изменения в полетную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения», - говорится в сообщении компании.
Частота внутренних рейсов на направлениях из Москвы в мае 2020 года:
|
Направление
|
Минимальное количество рейсов в неделю в мае
|
Анапа
|
7
|
Сочи
|
14
|
Архангельск
|
7
|
Астрахань
|
7
|
Барнаул
|
7
|
Челябинск
|
11
|
Белгород
|
4
|
Геленджик
|
7
|
Нижний Новгород
|
7
|
Грозный
|
4
|
Саратов
|
4
|
Ханты-Мансийск
|
4
|
Ижевск
|
4
|
Иркутск
|
7
|
Кемерово
|
4
|
Калининград
|
14
|
Хабаровск
|
7
|
Красноярск
|
11
|
Краснодар
|
14
|
Самара
|
13
|
Казань
|
14
|
Санкт-Петербург
|
42
|
Магадан
|
5
|
Махачкала
|
14
|
Мурманск
|
7
|
Магнитогорск
|
4
|
Минеральные Воды
|
14
|
Нальчик
|
7
|
Набережные Челны
|
4
|
Нижневартовск
|
7
|
Новокузнецк
|
4
|
Новый Уренгой
|
7
|
Владикавказ
|
4
|
Омск
|
7
|
Новосибирск
|
14
|
Пермь
|
10
|
Петропавловск-Камчатский
|
7
|
Оренбург
|
12
|
Ростов
|
14
|
Сыктывкар
|
4
|
Сургут
|
11
|
Симферополь
|
34
|
Саранск
|
4
|
Ставрополь
|
7
|
Екатеринбург
|
21
|
Тюмень
|
9
|
Томск
|
7
|
Уфа
|
7
|
Ульяновск
|
4
|
Южно-Сахалинск
|
7
|
Волгоград
|
14
|
Воронеж
|
4
|
Владивосток
|
7
Новости партнеров
Новости тематики
- "Аэрофлот" в мае будет летать во Владивосток один раз в день
- Деньги от продажи "Хаяттов" могут направить на покупку квартир
- "Владивостокский морской торговый порт" получил новый суперкран
- На острове Русский построят семиэтажный жилой дом
- Авиакомпания "Россия" прекратила полеты из Владивостока в Москву
- "Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву
- Губернатор Кожемяко: Наверное, не до всех дошло
- Суд продлил арест братьям Магомедовым
- В мае запускается новый авиарейс Новосибирск - Улан-Удэ - Владивосток
- Проход в общежития и гостиницы Дальневосточного федерального университета ограничат
Новости раздела
- "Аэрофлот" в мае будет летать во Владивосток один раз в день
- Деньги от продажи "Хаяттов" могут направить на покупку квартир
- Приморцев вывезут из Бангкока в субботу
- За туристами из Владивостока, застрявшими в Корее, отправят самолет "Авроры"
- "Владивостокский морской торговый порт" получил новый суперкран
- На острове Русский построят семиэтажный жилой дом
- Авиакомпания "Россия" прекратила полеты из Владивостока в Москву
- "Аэрофлот" отменяет половину рейсов из Владивостока в Москву
- Губернатор Кожемяко: Наверное, не до всех дошло
- Суд продлил арест братьям Магомедовым
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Режим самоизоляции решено продлить
- Депутаты инициировали выплаты всем россиянам по 25 тысяч рублей
- В Суйфэньхэ стремительно растет число заболевших коронавирусом
- Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
- Космический центр "Морской старт" стал резидентом Свободного порта Владивосток
- Шесть яиц в одном гнезде: "Бэби-бум" у дальневосточного аиста ожидают ученые
- Оставшимся без работы владивостокцам придется отрабатывать пособие в 12 тысяч рублей
- Сидим дома: Жителям Владивостока выход в лес категорически запрещен
- За сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек
- В Хабаровском крае скончался третий человек, зараженный коронавирусом