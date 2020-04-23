"Аэрофлот" в мае будет летать во Владивосток один раз в день

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронирование на выполняемые рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» сократит программу внутренних рейсов в мае 2020 года из-за падения спроса на полеты. В частности, во Владивосток будет выполняться только один рейс в день вместо двух рейсов ранее.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложит перебронирование на выполняемые рейсы.

«Аэрофлот» вносит изменения в полетную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения», - говорится в сообщении компании.

Частота внутренних рейсов на направлениях из Москвы в мае 2020 года: