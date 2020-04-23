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"Аэрофлот" в мае будет летать во Владивосток один раз в день

23 Апреля 2020, 17:55 | Владивосток

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронирование на выполняемые рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» сократит программу внутренних рейсов в мае 2020 года из-за падения спроса на полеты. В частности, во Владивосток будет выполняться только один рейс в день вместо двух рейсов ранее.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложит перебронирование на выполняемые рейсы.

«Аэрофлот» вносит изменения в полетную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения», - говорится в сообщении компании.

Частота внутренних рейсов на направлениях из Москвы в мае 2020 года:

Направление

Минимальное количество рейсов в неделю в мае

Анапа

7

Сочи

14

Архангельск

7

Астрахань

7

Барнаул

7

Челябинск

11

Белгород

4

Геленджик

7

Нижний Новгород

7

Грозный

4

Саратов

4

Ханты-Мансийск

4

Ижевск

4

Иркутск

7

Кемерово

4

Калининград

14

Хабаровск

7

Красноярск

11

Краснодар

14

Самара

13

Казань

14

Санкт-Петербург

42

Магадан

5

Махачкала

14

Мурманск

7

Магнитогорск

4

Минеральные Воды

14

Нальчик

7

Набережные Челны

4

Нижневартовск

7

Новокузнецк

4

Новый Уренгой

7

Владикавказ

4

Омск

7

Новосибирск

14

Пермь

10

Петропавловск-Камчатский

7

Оренбург

12

Ростов

14

Сыктывкар

4

Сургут

11

Симферополь

34

Саранск

4

Ставрополь

7

Екатеринбург

21

Тюмень

9

Томск

7

Уфа

7

Ульяновск

4

Южно-Сахалинск

7

Волгоград

14

Воронеж

4

Владивосток

7

 

Автор:
Теги: аэрофлот  билеты  аэропорт  рейсы  коронавирус 



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