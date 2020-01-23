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На "Приморский кондитер" нагрянул ОМОН
Кто-то очень влиятельный положил глаз на бизнес-империю совладельцев «Грин Агро»
Приморье вернулось в лихие 90-е – в четверг известную на всю Россию фабрику «Приморский кондитер» («Примкон») посетил ОМОН. Силовики оказались необходимы, для того чтобы провести… выемку финансовой документации. По данным источников газеты «Золотой Рог», речь идет о ООО «Сфера менеджмент», учредителями которого на паритетных началах являются Аркадий ГОРДИЯН и Александр БЕККЕР (занимает должность гендиректора). Напомним, что в свое время «Приморский кондитер» испытывал прессинг со стороны федеральных кондитеров.
ООО «Сфера менеджмент» является управляющей компанией ООО «Приморский кондитер». В свою очередь единственным учредителем «Примкона» на данный момент является АО «Сфера Капитал», зарегистрированное во Владивостоке в апреле 2018 года в ходе реорганизации АО «СГБ Хран», предыдущей головной компании бизнес-империи г-д Беккера и Гордияна.
На данный момент в портфель активов АО «Сфера Капитал» входят 100% долей ООО «Приморский кондитер», ООО «Примкон» (оба - Владивосток), ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» (Ханкайский р-он) и ООО «Дальневосточный кондитер» (с.Ракитное, Хабаровский край), а также 51% ООО «Актив» (Владивосток).
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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