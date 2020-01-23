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Грандиозная программа и ценные призы ждут приморцев на фестивале "Народная рыбалка"
Стать участником мероприятия в бухте Новик на острове Русском и выиграть моторную лодку может любой желающий
Фестиваль по спортивному подледному лову рыбы "Народная рыбалка" (6+) состоится во Владивостоке в воскресенье, 26 января. Мероприятие пройдет в бухте Новик на острове Русском с 8.00 до 16.00. Организаторы подготовили конкурсы, активности, угощения и ценные призы для победителей в различных номинациях.
В 8 часов утра 26 января начнется настоящий праздник для любителей зимней рыбалки. Организаторы ждут на регистрацию мужчин, женщин и детей с 6 лет. Торжественное открытие, инструктаж по технике безопасности и долгожданный старт — в 11 часов.
Правила народного фестиваля простые: кто больше поймает рыбы по весу за три часа — тот и победитель.
— Судьи проверят, чтобы у участников была одна удочка и одна лунка. А на финише каждый рыбак сдаст рыбу в судейскую зону, её взвесят, и на основании этого определят результаты. Всё как на всех нормальных соревнованиях. Кстати, как показывает опыт, за три часа удачливый рыбак в нашем заливе вполне может наловить пару килограммов рыбы. У нас ведь в прибрежной зоне в основном корюшка и навага — мелкая рыба, — отметил президент Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр ЕРМОЛАЕВ.
17 номинаций и главный приз – лодка с мотором. Торжественная церемония награждения начнется в 15.30. Судьи выберут победителей в категориях: "Самая крупная рыба", "Сударушка" (Рыбачка Приморья), "Оригинальный улов", "Самый молодой участник", "Самый взрослый участник", "Почетный рыбак Приморья", "Рыболовная семья", а также приз от ГИМС "Почетный спасатель".
Кроме этого, медалями и призами наградят тройки самых удачливых рыбаков в личном первенстве среди детей, женщин и мужчин и командном зачете (команда из трех человек).
Генеральным партнёром соревнований в этом году стал терминал "Порт "Вера", расположенный в Шкотовском районе.
— Наша компания будет и дальше поддерживать спортивные мероприятия, оказывать помощь в их организации. Мы предложили учредить не только призы для победителей, но и специальную номинацию – "Рыболовная семья". Это покажет, что рыбалка способна соединить в себе спорт и семейные ценности, — поделился генеральный директор терминала "Порт "Вера" Евгений ДИЕВ.
Организаторы приглашают приморцев прийти целыми семьями и провести время с интересом и пользой для здоровья. Зрителям будет некогда скучать – во время соревнований на сцене выступят творческие коллективы, пройдут различные конкурсы и активности. Бурение лунок на скорость, шуточные забеги ростовых кукол, "бои подушками", скандинавская ходьба и другие. На двух ледовых площадках пройдут веселые эстафеты и спортивные состязания по кёрлингу, шорт-треку, катание на коньках.
Кроме того в 12.00 и в 14.30 будет работать полевая кухня. Всех желающих бесплатно накормят ароматной ухой, солдатской кашей и угостят горячим чаем. На месте проведения соревнований будут работать кафе и еще несколько точек питания.
Участникам необходимо приехать со своим рыболовным снаряжением. Можно взять неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу только одной удочкой.
Организаторы разрешили пользоваться любыми ледобурами, но пешня и мотоледобур запрещены. Чужой ледобур можно брать только с разрешения судьи-контролера. Во время захода спортсменов в сектор лова, до сигнала "Старт", ледобуры должны быть с зачехленными ножами. Во время лова ледобур спортсмена должен находиться в вертикальном положении засверленным в лед.
Судьи-контролеры находятся в установленных для них секторах зоны лова и контролируют ход соревнований. Все участники должны находиться в поле зрения судьи-контролера в секторе лова и на территории отведенной оргкомитетом для соревнований.
Расстояние между участниками должно быть не менее пяти метров. Подходить друг к другу без разрешения судьи запрещается. Спорные ситуации решают судьи-контролеры условных секторов лова и главный судья.
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