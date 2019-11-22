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Известного приморского бизнесмена выпустили на свободу
Бывший инвестор Игорной зоны «Приморье» освобожден от судимости
Приморский краевой суд отменил приговор бизнесмену Олегу ДРОЗДОВУ по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов. Согласно ранее вынесенному приговору Фрунзенского райсуда г. Владивостока, Дроздову были назначены 7 лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей.
Дело переквалифицировано на менее тяжкую статью, Дроздов освобожден от уголовной ответственности без судимости.
Бывший гендиректор фирмы «Далта-Восток-1» и совладелец ООО «Первая игровая компания Востока» (инвестор игорной зоны «Приморье») Олег Дроздов был осужден по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов. Второй фигурант дела Алексей СИМАНЧУК был приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тыс. рублей.
По данным следствия, лица, причастные к исполнению контракта на рекультивацию полигона ТБО, обманули заказчика, похитив более 300 млн рублей.
Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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