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Известного приморского бизнесмена выпустили на свободу

22 Ноября 2019, 11:31 | Владивосток

Бывший инвестор Игорной зоны «Приморье» освобожден от судимости

Приморский краевой суд отменил приговор бизнесмену Олегу ДРОЗДОВУ по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов. Согласно ранее вынесенному приговору Фрунзенского райсуда г. Владивостока, Дроздову были назначены 7 лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей.

Дело переквалифицировано на менее тяжкую статью, Дроздов освобожден от уголовной ответственности без судимости.

Бывший гендиректор фирмы «Далта-Восток-1» и совладелец ООО «Первая игровая компания Востока» (инвестор игорной зоны «Приморье») Олег Дроздов был осужден по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов. Второй фигурант дела Алексей СИМАНЧУК был приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тыс. рублей.

По данным следствия, лица, причастные к исполнению контракта на рекультивацию полигона ТБО, обманули заказчика, похитив более 300 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: игорная зона  мошенничество  тбо  строительство  суд  олег дроздов  саммит АТЭС  полигон 



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