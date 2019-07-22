В бухте Новик открыт первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев

Символический ключ от дайвинг-центра вручен руководству ТОФ

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) совместно с представителями Тихоокеанского флота (ТОФ) отрыли первый в России дайвинг-клуб для популяризации подводного спорта среди военных моряков и участников военно-патриотических клубов. Торжественное открытие нового спортивного объекта состоялось 21 июля во Владивостоке, в бухте Новик острова Русский.

В рамках проекта ВМТП провел реконструкцию и модернизацию причала для специальных судов, установил ограждения и фундамент для учебно-административного корпуса Клуба. Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ обеспечили очистку дна на прилегающей к объекту акватории, выполнили подбор, доставку и функционирование оборудования для технических постов, мобильной барокамеры, обустроили точки водолазных спусков.

В церемонии открытия дайвинг-клуба приняли участие начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей РЕКИШ и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Александр МАНАКОВ, представители ВМТП, военнослужащие ТОФ, участники военно-патриотических клубов, жители острова Русский.

Начальник отдела капитального строительства ВМТП Сергей ПЬЯНКОВ в ходе церемонии вручил символический ключ от дайвинг-центра руководству ТОФ.





После завершения торжественной части церемонии в новом дайвинг-клубе прошли первые демонстрационные погружения водолазов. Спуски осуществлялись как с пирса, так и со скоростной лодки под наблюдением водолазных специалистов.

Строительство второй очереди объекта будет продолжено и уже к концу лета на территории дайвинг-клуба будет возведено модульное техническое здание.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ВМТП