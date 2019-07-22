www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.87 р. 100 JPY: 58.38 р.
EUR: 70.79 р. 10 CNY: 91.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В бухте Новик открыт первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев

22 Июля 2019, 16:45 | Владивосток

Символический ключ от дайвинг-центра вручен руководству ТОФ

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) совместно с представителями Тихоокеанского флота (ТОФ) отрыли первый в России дайвинг-клуб для популяризации подводного спорта среди военных моряков и участников военно-патриотических клубов. Торжественное открытие нового спортивного объекта состоялось 21 июля во Владивостоке, в бухте Новик острова Русский.

В рамках проекта ВМТП провел реконструкцию и модернизацию причала для специальных судов, установил ограждения и фундамент для учебно-административного корпуса Клуба. Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ обеспечили очистку дна на прилегающей к объекту акватории, выполнили подбор, доставку и функционирование оборудования для технических постов, мобильной барокамеры, обустроили точки водолазных спусков.

В церемонии открытия дайвинг-клуба приняли участие начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей РЕКИШ и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Александр МАНАКОВ, представители ВМТП, военнослужащие ТОФ, участники военно-патриотических клубов, жители острова Русский.

Начальник отдела капитального строительства ВМТП Сергей ПЬЯНКОВ в ходе церемонии вручил символический ключ от дайвинг-центра руководству ТОФ.


 

После завершения торжественной части церемонии в новом дайвинг-клубе прошли первые демонстрационные погружения водолазов. Спуски осуществлялись как с пирса, так и со скоростной лодки под наблюдением водолазных специалистов.

Строительство второй очереди объекта будет продолжено и уже к концу лета на территории дайвинг-клуба будет возведено модульное техническое здание.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ВМТП

Автор:
Теги: порт  ТОФ  спорт  fesco  вмтп  дайвинг  Бухта Новик 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]