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Во Владивостоке запретили выход в море катеров и паромов
Аварийноопасная ситуация наблюдается на трассе Седанка-Патрокл
Движение морского прибрежного транспорта во Владивостоке приостановлено из-за штормового предупреждения в связи с приходом тайфуна «Данас» (Danas). По данным Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, за сутки в краевой столице выпало 62 миллиметра осадков. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на восточном побережье, в районе поселков Лазо и Ольга, а также на побережье Дальнегорского района.
«По причине объявленного штормового предупреждения до улучшения погодных условий отменены все рейсы паромов и катеров», - говорится в сообщении администрации города.
По информации ГИБДД города, аварийноопасная ситуация наблюдается на трассе Седанка - Патрокл - остров Русский в связи с плохой видимостью. Подтоплений на дорогах нет.
На юго-западе Приморья для устранения возможных последствий тайфуна развернута аромобильная группировка МЧС России.
Тайфун «Данас» зародился в начале прошлой недели на северо-востоке Тихого океана, затем двинулся на север, обрушившись на Филиппины, Японию и КНДР. В настоящее время он смещается в северном, северо-восточном направлении со скоростью 20-25 км/ч. По прогнозу краевого гидрометцентра, над Приморьем он разделится на две части. Одна часть будет смещаться в северном направлении, в сторону Хабаровского края, вторая будет смещаться на северо-восток, прижимаясь к побережью края, вдоль Татарского пролива.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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