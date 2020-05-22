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Из аэропорта Владивосток раз в неделю можно улететь на Чукотку

22 Мая 2020, 11:32 | Владивосток

Регулярные рейсы по пятницам выполняет S7

Авиакомпания «Сибирь» (входит в группу S7) сегодня выполнила первый прямой рейс из Владивостока в Анадырь (административный центр Чукотского автономного округа). Регулярное сообщение между Владивостоком и Анадырем открыто впервые в истории аэропорта Владивостока.

Как сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток», рейсы выполняются один раз в неделю (по пятницам) на воздушном судне А320neo. Время в пути составляет чуть более пяти часов.

Досье газеты «Золотой Рог»: S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ. Выполняет регулярные полеты по РФ, в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Базируется в Москве (аэропорт «Домодедово») и Новосибирске («Толмачево»). Основана супругами ФИЛЕВЫМИ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рейс  аэропорт  Чукотка  s7  Анадырь  авиакомпания 



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