Из аэропорта Владивосток раз в неделю можно улететь на Чукотку

Регулярные рейсы по пятницам выполняет S7

Авиакомпания «Сибирь» (входит в группу S7) сегодня выполнила первый прямой рейс из Владивостока в Анадырь (административный центр Чукотского автономного округа). Регулярное сообщение между Владивостоком и Анадырем открыто впервые в истории аэропорта Владивостока.

Как сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток», рейсы выполняются один раз в неделю (по пятницам) на воздушном судне А320neo. Время в пути составляет чуть более пяти часов.

Досье газеты «Золотой Рог»: S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ. Выполняет регулярные полеты по РФ, в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Базируется в Москве (аэропорт «Домодедово») и Новосибирске («Толмачево»). Основана супругами ФИЛЕВЫМИ.