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Корейцы обеспечили рекордный рост аэропорту Владивосток
Рейсы по России показали более низкую динамику
АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) в 2019 году обслужило 3,080 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года. Почти половину всего объема рекордного роста в истории воздушных ворот Приморья обеспечили туристы и бизнесмены из Южной Кореи. На японском направлении количество обслуженных пассажиров за год выросло на 87%, но по количественному показателю эта страна значительно уступает Корее
В том числе, на внутренних маршрутах в 2019 году аэропорт обслужил 1,630 млн человек (рост на 10%), на международных – 1,450 млн человек (рост на 26%).
На внутрироссийских воздушных линиях в 2019 году наибольший пассажиропотока отмечен на направлениях в Москву, Новосибирск и Южно-Сахалинск; на международных – в Сеул, Тэгу (оба - Республика Корея) и Токио.
«Основной рост пассажиропотока на международных направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Республику Корея, обеспечивая почти половину всего объема роста пассажиров в аэропорту Владивосток за 2019 год. Пассажиропоток на южнокорейских направлениях продолжает демонстрировать положительную динамику, составляя рост 31% по сравнению с прошлым годом», - отмечает пресс-служба аэропорта.
В 2019 году международная маршрутная сеть аэропорта пополнилась тремя новыми направлениями: Сиань (китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines), Тайбэй (S7 Airlines) и Дубай (Azur air). Кроме того, в октябре прошлого Владивосток был выбран китайской авиакомпанией Chengdu Airlines (на фото) в качестве первого международного направления для осуществления рейса на новом типе воздушного судна ARJ21-700 производства китайского авиаконцерна Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовалось 2,634 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель 2017 года. В феврале 2017 консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото АО «МАВ»
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