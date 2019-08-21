Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость

Администрация аэропорта: нам чужого не надо

АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) разъяснило суть претензий структур Росавиации к крупнейшей аэрогавани Дальнего Востока.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» («АГА», подведомственно Росавиации) пытается взыскать с АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) 290 млн рублей. Заявление подано в Арбитражный суд Приморского края в понедельник, к производству пока не принято.

«В адрес АО «Международный аэропорт Владивосток» поступило исковое заявление ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» о взыскании с аэропорта неосновательного обогащения. 21.08.2019 г. нам стало известно, что данный иск так же поступил в Арбитражный суд Приморского края. ФГУП «АГА» предъявляет требования о взыскании платы за федеральное недвижимое имущество, выведенное из эксплуатации в связи с его непригодностью, не используемое АО «Международный аэропорт Владивосток» и не принадлежащее ему ни на каком праве. В настоящее время правовой дирекцией АО «МАВ» готовится отзыв на исковое заявление о необоснованности требований ФГУП «АГА»», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» принадлежит большинство находящихся в РФ аэродромных объектов (взлетно-посадочные полосы, перроны, стоянки и пр.). Их предприятие сдает в платную аренду владельцам аэропортовых терминалов.

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 50 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АО «МАВ»