Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость
Администрация аэропорта: нам чужого не надо
АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) разъяснило суть претензий структур Росавиации к крупнейшей аэрогавани Дальнего Востока.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» («АГА», подведомственно Росавиации) пытается взыскать с АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) 290 млн рублей. Заявление подано в Арбитражный суд Приморского края в понедельник, к производству пока не принято.
«В адрес АО «Международный аэропорт Владивосток» поступило исковое заявление ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» о взыскании с аэропорта неосновательного обогащения. 21.08.2019 г. нам стало известно, что данный иск так же поступил в Арбитражный суд Приморского края. ФГУП «АГА» предъявляет требования о взыскании платы за федеральное недвижимое имущество, выведенное из эксплуатации в связи с его непригодностью, не используемое АО «Международный аэропорт Владивосток» и не принадлежащее ему ни на каком праве. В настоящее время правовой дирекцией АО «МАВ» готовится отзыв на исковое заявление о необоснованности требований ФГУП «АГА»», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта.
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» принадлежит большинство находящихся в РФ аэродромных объектов (взлетно-посадочные полосы, перроны, стоянки и пр.). Их предприятие сдает в платную аренду владельцам аэропортовых терминалов.
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 50 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото АО «МАВ»
Новости тематики
- Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость
- Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток
- 12-летняя художница из Приморья выиграла стажировку в модном доме известного дизайнера
- "Приморские тепловые сети" ведут масштабную ремонтную кампанию во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток может дойти до Читы
- Арестован глава уголовного розыска УМВД Приморья
- Стало известно, какая японская авиакомпания будет летать из Владивостока в Токио
- Американцы обвинили бизнесмена из Владивостока
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет принесен во Владивосток
Новости раздела
- Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость
- Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток
- 12-летняя художница из Приморья выиграла стажировку в модном доме известного дизайнера
- На улицах Владивостока появятся электробусы марки "ГАЗ"
- "Приморские тепловые сети" ведут масштабную ремонтную кампанию во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток может дойти до Читы
- Арестован глава уголовного розыска УМВД Приморья
- Стало известно, какая японская авиакомпания будет летать из Владивостока в Токио
- Американцы обвинили бизнесмена из Владивостока
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
- Ученые "ТИНРО" установили, что вода в бухте Находка в удовлетворительном состоянии
- Три новых остановки общественного транспорта появилось во Владивостоке
- Стали известны зарплатные амбиции жителей Владивостока
- На девяти участках дорог в Приморском крае нет проезда
- Генпрокуратура РФ обещает активно поработать с участниками ВЭФ-2019
- Дальневосточники не чувствуют себя в безопасности на улицах города
- Зачем Рублев нарисовал Хабенского?