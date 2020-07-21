Новую подводную лодку назвали "Владивосток"

Это практически бесшумный в океанских глубинах корабль

Одна из двух атомных подлодок проекта 885М «Ясень-М», заложенных на стапелях Северодвинского машиностроительного предприятия («Севмаш»), получит имя «Владивосток», сообщил президент Владимир ПУТИН во время церемонии закладки в понедельник.

Корабли 885 проекта - наследницы крайне удачной серии субмарин 3-го поколения проекта 971 типа «Акула». Они считаются самыми тихими и самыми мощными по составу вооружения в российском подводном кораблестроении. Основное оружие подлодок проекта 885/885М - крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Контракт на строительство многоцелевых атомных субмарин был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019». Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта ИА Anna-news.info





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