Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новую подводную лодку назвали "Владивосток"
Это практически бесшумный в океанских глубинах корабль
Одна из двух атомных подлодок проекта 885М «Ясень-М», заложенных на стапелях Северодвинского машиностроительного предприятия («Севмаш»), получит имя «Владивосток», сообщил президент Владимир ПУТИН во время церемонии закладки в понедельник.
Корабли 885 проекта - наследницы крайне удачной серии субмарин 3-го поколения проекта 971 типа «Акула». Они считаются самыми тихими и самыми мощными по составу вооружения в российском подводном кораблестроении. Основное оружие подлодок проекта 885/885М - крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Контракт на строительство многоцелевых атомных субмарин был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019». Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с сайта ИА Anna-news.info
Тактико-технические данные
|
Водоизмещение, т:
|
надводное:
|
9500
|
подводное:
|
11800
|
Размеры, м:
|
длина:
|
139,2
|
ширина:
|
13
|
осадка по КВЛ:
|
9,4
|
Скорость полного хода, уз:
|
надводного:
|
16
|
подводного:
|
28
|
Дальность плавания:
|
над водой
|
Неограничена
|
под водой
|
Неограничена
|
Глубина погружения, м:
|
рабочая:
|
520
|
предельная:
|
600
|
Автономность, сут:
|
100
|
ГЭУ, мощность полного хода:
|
1 АР ОК-650 В 200 МВт, 1×43000 л.с. ГТЗА, 1 ВФШ, 1 ТГ, ДГ АДГ-1000Я по 1000 кВт, 1 ДГ 700 кВт, 1 ДГ 300 кВт
|
Вооружение:
|
8х4 УПУ СМ-346 32 КР ПКРК 3К55 «Оникс» (ПКР П-160), РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К), РК 3К22 «Циркон» (КР 3М22), 10 533 мм НТА (30 торпед УГСТ, РК 3К10 «Гранат», РК «Калибр-ПЛ»)
|
РТВ:
|
РЛК МРКП-43 (пр.885), РЛКС Р-43М (пр.08851), комплекс приема информации и ЦУ 3Ц-30.0 «Банкнот» (с зав.№ 162 — 3Ц-30.0М «Банкнот-М»), ГАК МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», ГАС «Аякс», НК «Медведица-М» (пр.885М — «Аппассионата»)
|
Экипаж, чел:
|
85 (32 офицера)
Новости партнеров
Новости тематики
- Новую подводную лодку назвали "Владивосток"
- Можно паковать чемоданы в Японию и Корею
- Аэропорт Владивостока продолжает терять пассажиров
- Впервые в истории Владивостока открыты прямые рейсы в Крым
- Фестиваль "Сделано в Приморье" пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке распродают землю на Патрокле
- Из Владивостока можно улететь в Красноярск
- Владивосток вновь разрабатывает транспортную концепцию
- Во Владивосток из Сеула доставили очередную партию приморцев
- Еще одна авиакомпания будет летать из Владивостока в Сочи
Новости раздела
- Новую подводную лодку назвали "Владивосток"
- Можно паковать чемоданы в Японию и Корею
- Аэропорт Владивостока продолжает терять пассажиров
- Впервые в истории Владивостока открыты прямые рейсы в Крым
- Фестиваль "Сделано в Приморье" пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке распродают землю на Патрокле
- Приморцы улетели в Сочи
- Из Владивостока можно улететь в Красноярск
- Владивосток вновь разрабатывает транспортную концепцию
- Во Владивосток из Сеула доставили очередную партию приморцев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
- COVID - по батюшке и по матушке
- Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург
- Хабаровский край поддержит пчеловодство
- Приморцы поддерживают действия силовиков в отношении "дела Фургала"
- Горячий сезон "охоты" на бурые водоросли начал резидент Свободного порта в Хабаровском крае
- Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский
- Парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке возглавит ракетный крейсер "Варяг"
- Хабаровский край, похоже, решено оставить за ЛДПР
- Мэр Хабаровска призвал горожан сохранять благоразумие