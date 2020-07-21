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Новую подводную лодку назвали "Владивосток"

21 Июля 2020, 11:38 | Владивосток

Это практически бесшумный в океанских глубинах корабль

Одна из двух атомных подлодок проекта 885М «Ясень-М», заложенных на стапелях Северодвинского машиностроительного предприятия («Севмаш»), получит имя «Владивосток», сообщил президент Владимир ПУТИН во время церемонии закладки в понедельник.

Корабли 885 проекта - наследницы крайне удачной серии субмарин 3-го поколения проекта 971 типа «Акула». Они считаются самыми тихими и самыми мощными по составу вооружения в российском подводном кораблестроении. Основное оружие подлодок проекта 885/885М - крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Контракт на строительство многоцелевых атомных субмарин был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019». Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Фото с сайта ИА Anna-news.info


 

 

Тактико-технические данные

Водоизмещение, т:

надводное:

9500

подводное:

11800

Размеры, м:

  

длина:

139,2

ширина:

13

осадка по КВЛ:

9,4

Скорость полного хода, уз:

  

надводного:

16

подводного:

28

Дальность плавания:

  

над водой

Неограничена

под водой

Неограничена

Глубина погружения, м:

  

рабочая:

520

предельная:

600

Автономность, сут:

100

ГЭУ, мощность полного хода:

1 АР ОК-650 В 200 МВт, 1×43000 л.с. ГТЗА, 1 ВФШ, 1 ТГ, ДГ АДГ-1000Я по 1000 кВт, 1 ДГ 700 кВт, 1 ДГ 300 кВт

Вооружение:

8х4 УПУ СМ-346 32 КР ПКРК 3К55 «Оникс» (ПКР П-160), РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К), РК 3К22 «Циркон» (КР 3М22), 10 533 мм НТА (30 торпед УГСТ, РК 3К10 «Гранат», РК «Калибр-ПЛ»)

РТВ:

РЛК МРКП-43 (пр.885), РЛКС Р-43М (пр.08851), комплекс приема информации и ЦУ 3Ц-30.0 «Банкнот» (с зав.№ 162 — 3Ц-30.0М «Банкнот-М»), ГАК МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», ГАС «Аякс», НК «Медведица-М» (пр.885М — «Аппассионата»)

Экипаж, чел:

85 (32 офицера)

 

Автор:
Теги: верфь  флот  Владимир Путин  вооружение  подлодка 



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