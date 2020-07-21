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Можно паковать чемоданы в Японию и Корею
Полеты из Владивостока в Азию могут возобновить уже с 1 августа
Аэропорт Владивостока вошел в число шести первых аэропортов России, которым могут разрешить возобновить международное авиасообщение, прерванное пандемией. Список стран для возобновления международного авиасообщения будет согласовываться с территориальным подразделением Роспотребнадзора региона.
По данным газеты «Золотой Рог», с 1 августа авиасообщение может быть возобновлено с городами Японии (Токио) и Южной Кореи (Сеул). В то же время на китайском направлении есть свои трудности, причем, с той стороны.
Ранее сообщалось, что АО «Международный аэропорт Владивосток» по итогам I полугодия 2020 года обслужило чуть более 623 тыс. пассажиров, что почти в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. В том числе на внутренних авиалиниях было перевезено 411 тыс. человек (сокращение к I полугодию 2019 года на 42,2%), на международных – 212 тыс. человек (сокращение в 3 раза). В июне 2020 года аэропорт обслужил более 53 тыс. человек, что почти в 2 раза превышает показатель мая.
При этом, в течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. В 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. 23 января 2020 года находящееся под управлением холдинга «Базэл Аэро» АО «Международный аэропорт Сочи» стало контролирующим акционером аэропорта Владивостока, увеличив свою долю до 61,76%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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