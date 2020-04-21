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Деньги от продажи "Хаяттов" могут направить на жилье детям-сиротам
Оставшиеся крохи от потраченных миллиардов пойдут на социалку
В бюджет Приморского края поступили средства от реализации двух недостроенных 5-звездочных гостиничных комплексов во Владивостоке, проданных в 2019 году. Власти региона предлагают направить их на жилье для детей-сирот.
«Поступили средства от продажи «Хаяттов». Мы их отражаем в доходной части бюджета и предлагаем направить их для приобретения жилья детям-сиротам, чтобы все эти средства пошли на эти цели», - сообщила председатель правительства Приморья Вера ЩЕРБИНА во вторник на заседании Законодательного собрания региона.
В 2019 году ООО «Парк-отель «Бурдугуз» выкупило на торгах гостиничные комплексы на мысе Бурном и в бухте Золотой Рог, заплатив за объекты 3,7 млрд рублей.
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог»,новый владелец отелей планирует ввести оба объекта в эксплуатацию к сентябрю этого года. При этом вывески Hyatt будут заменены на Okura Hotels & Resorts.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Евгении ПРИЙМАК
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