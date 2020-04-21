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Деньги от продажи "Хаяттов" могут направить на покупку квартир

21 Апреля 2020, 11:05 | Владивосток

Оставшиеся крохи от потраченных миллиардов пойдут на социалку

В бюджет Приморского края поступили средства от реализации двух недостроенных 5-звездочных гостиничных комплексов во Владивостоке, проданных в 2019 году. Власти региона предлагают направить их на жилье для детей-сирот.

«Поступили средства от продажи «Хаяттов». Мы их отражаем в доходной части бюджета и предлагаем направить их для приобретения жилья детям-сиротам, чтобы все эти средства пошли на эти цели», - сообщила председатель правительства Приморья Вера ЩЕРБИНА во вторник на заседании Законодательного собрания региона.

В 2019 году ООО «Парк-отель «Бурдугуз» выкупило на торгах гостиничные комплексы на мысе Бурном и в бухте Золотой Рог, заплатив за объекты 3,7 млрд рублей.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог»,новый владелец отелей планирует ввести оба объекта в эксплуатацию к сентябрю этого года. При этом вывески Hyatt будут заменены на Okura Hotels & Resorts.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Евгении ПРИЙМАК

Автор:
Теги: бюджет  Вера Щербина  гостиница  "Хаятт"  жилье  ЗС ПК 



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