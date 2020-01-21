Еще одна китайская авиакомпания начала летать во Владивосток

На сегодняшний день столица ДФО связана авиасообщением с 10 городами Китая

Китайская авиакомпания 9 Air начала выполнять регулярные рейсы из города Иу (провинция Чжэцзян на юге КНР) во Владивосток. Полеты выполняются по понедельникам, четвергам и субботам на воздушных судах Boeing-737-800.

На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами Китая. Авиакомпания 9 Air стала пятым китайским перевозчиком, выполняющим рейсы во Владивосток. В 2019 году аэропорт Владивостока привлек трех новых авиаперевозчиков КНР - Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и Chengdu Airlines. До этого рейсы выполнял крупнейший китайский перевозчик China Southern.

Досье газеты «Золотой Рог»: 9 Air (кит. 九元航空) - бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Гуанчжоу, является дочерним предприятием другого авиаперевозчика - Juneyao Airlines. Портом приписки компании и ее главным транзитным узлом является международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.