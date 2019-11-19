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Из Владивостока будет курсировать cкорый поезд в Сибирь

19 Ноября 2019, 10:35 | Владивосток

В составе вагоны купе, СВ и плацкарт

АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, на 100% принадлежит ОАО «Российские железные дороги») 8 декабря запустит новый скорый поезд №47/48 Омск - Владивосток, который свяжет регионы Западной и Восточной Сибири с Дальним Востоком. Состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт. Первый рейс из Владивостока назначен на 13 декабря.

«Федеральная пассажирская компания» занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО «РЖД» и частными операторами.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото https://obzor.city/

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: купе  сибирь  ржд  фпк  поезд  Омск  жд 



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