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Из Владивостока будет курсировать cкорый поезд в Сибирь
19 Ноября 2019, 10:35 | Владивосток
В составе вагоны купе, СВ и плацкарт
АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, на 100% принадлежит ОАО «Российские железные дороги») 8 декабря запустит новый скорый поезд №47/48 Омск - Владивосток, который свяжет регионы Западной и Восточной Сибири с Дальним Востоком. Состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт. Первый рейс из Владивостока назначен на 13 декабря.
«Федеральная пассажирская компания» занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО «РЖД» и частными операторами.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото https://obzor.city/
Автор: Ольга Добролюбова
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