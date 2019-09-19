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"Аэрофлот" своего все-таки добьется
Дешевых авиабилетов из Владивостока станет еще меньше
Система авиаперевозок по так называемы «плоским» тарифам, корые использует на Дальнем Востоке «Аэрофлот», будет реформирована. И это несмотря на то, что вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ по окончании V Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что все останется без изменений. Похоже, что после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро» все делается в угоду одному авиаперевозчику.
«Система «плоских» тарифов, которую сегодня реализует компания «Аэрофлот», нуждается в совершенствовании. Сегодня она в какой-то момент стала определенной отдушиной для многих, дав возможность летать. Она сегодня становится тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток. Система «плоских» тарифов будет сохранена, безусловно. Но она нуждается в реформировании, которое нам нужно подготовить и пообсуждать», - заявил глава Минтранса РФ Евгений ДИТРИХ на заседании комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ в августе сообщал, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от «плоских» тарифов, поскольку эта программа убыточна для авиаперевозчика. «Да, «плоские» тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику «Аэрофлота». Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен», - говорил г-н Савельев в интервью «Интерфаксу».
Досье газеты «Золотой Рог»: Последние годы на рейсах «Аэрофлота» и «России» из Москвы в дальневосточные города, в том числе во Владивосток, действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависитот даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. Те есть речь не идет о привилегии для приморцев. Цена такого билета на рейсы самого «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком составляет 25 тыс. рублей туда и обратно, АК «Россия» - 22 тыс. рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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Давно зовут на запад. Долго держался, но черт возьми! Надоело жить на этой пороховой бочке, где кроме обещаний последние 20 лет, ничего не делается. Дальневосточный 1, 2 и возня Аэрофлота, поставили точку в вопросе. Пора валить!