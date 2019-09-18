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Во Владивостоке будет временно ограничено горячее водоснабжение
У некоторых потребителей, проживающих в зонах ремонтных работ во Владивостоке, будет ограничено горячее водоснабжение до 15 октября
Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) ведут перекладки на магистральных тепловых сетях, а также проводят ремонтные работы на теплотрассах по результатам гидравлических испытаний.
У некоторых потребителей, проживающих в зонах ремонтных работ, будет временно ограничено горячее водоснабжение (ГВС).
В связи с перекладками теплосетей ГВС будет ограничено до 15 октября у потребителей, проживающих по следующим адресам:
Академический: 2;
Дальзаводская: 2б, 21, 27, 31;
Карла Либкнехта: 10а;
Махалина: 3;
Металлистов: 3, 5;
Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;
Пионерская: 1;
Пушкинская: 34, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;
Светланская: 80а, 86, 88, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 117, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173;
Славянская: 17;
Тунгусская: 10, 10а, 12;
Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;
Экипажная: 8/1.
Ивановская: 2, 3б, 4, 4/10, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;
Карякинская: 29;
Ковальчука: 3, 6, 26;
Светланская: 116, 118, 118а, 183;
Тунгусская: 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а.
Володарского: 8, 8а;
Лазо: 4, 6;
Петра Великого: 3, 3/6;
Почтовый: 9;
Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 35, 39, 41а, 45;
Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 85, 87, 87в.
В связи с ремонтными работами на теплосетях ГВС будет ограничено до 23 сентября у потребителей, проживающих по следующим адресам:
Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;
Военное Шоссе: 15, 27;
Военное шоссе: 28;
Военное Шоссе: 5, 5б, 31, 34, 36, 37;
Военное шоссе: 5в;
Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 44;
Проходная 4-я: 12, 16.
Напомним, 16 сентября во Владивостоке завершился третий, заключительный этап гидравлических испытаний. От горячего водоснабжения были отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС было отключено у жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы стала заключительным этапом гидравлических испытаний.
В ходе гидравлических испытаний энергетики смогли оценить качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период, а также в случае выявления мест порывов и течей устранить неисправности. Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так это вынужденная мера, которая позволяет подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.
Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.
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