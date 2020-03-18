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С 1 апреля открывается новый авиарейс из Владивостока в Магадан

18 Марта 2020, 14:14 | Владивосток

Полеты будут выполняться дважды в неделю

Авиакомпания «Якутия» 1 апреля открывает новый рейс по маршруту Владивосток-Магадан-Владивосток. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

Время вылета из Владивостока - 12:30, время прибытия - 16:40 (время местное)

Время вылета из Магадана - 18:10, время прибытия - 20:15 (время местное)                           

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737-700 и Sukhoi Superjet 100.

Тарифы: от 8 тыс. 500 рублей без багажа; от 10 тыс. 500 рублей с багажом

Стоимость субсидированного авиабилета составляет 3 тыс. рублей (в одну сторону).

В настоящее время полеты из Владивостока в Магадан выполняет авиакомпания S7 Airlines на воздушных судах Airbus 320 neo.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, контролируется властями Республики Саха (Якутия). Парк состоит из 20 воздушных судов, в том числе Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и -737-800.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АК «Якутия»

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: рейс  Якутия  boeing  авиа  магадан  тариф 



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