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Автозавод во Владивостоке возглавила дама
Основной задачей Елены Фроловой на новом посту станет разработка проектов по дальнейшему развитию бизнеса и локализации производства
Гендиректором ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток, совместное предприятие российского автопроизводителя «Соллерс» и японской Mazda) назначена заместитель гендиректора Sollers по финансам и экономике Елена ФРОЛОВА, в свое время работавшая в структуре «АвтоВАЗа».
«Основной задачей Елены Фроловой на новом посту станет разработка проектов по дальнейшему развитию бизнеса и локализации производства во Владивостоке. Одновременно с новым назначением Елена Фролова продолжит возглавлять функцию финансового планирования и контроля в Sollers», - сообщила пресс-служба Sollers.
Дмитрий КУДИНОВ, возглавлявший МСМР с 2015 года, переходит на работу в ООО «Мазда Мотор Рус», которое продает в РФ автомобили Mazda.
Г-жа Фролова окончила Российский открытый университет по специальности экономика и маркетинг. Карьеру в автопроме начала в 1997 году в «АвтоВАЗе» с позиции сотрудника бухгалтерии, впоследствии став руководителем департамента консолидированной финансовой отчетности по МСФО. В 2005 году присоединилась к группе Sollers, за время работы занимала руководящие позиции в области финансовой деятельности. Работала над созданием СП FordSollers, входила в состав исполнительного комитета компании. В 2016 году ушла в «АвтоВАЗ», где стала вице-президентом по оперативному антикризисному управлению. В феврале 2018 годавернулась в Sollers.
Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. С момента запуска автозавода выпущено более 200 тыс. автомобилей. МСМР входит в структуру предприятий глобальной сети Mazda, расположенных по всему миру, и является единственным производителем Mazda в России.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото «Соллерс»
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