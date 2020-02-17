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Мэры приходят и уходят, а кучи снега остаются
Владивосток по традиции оказался в снежных завалах
Прошедший в воскресенье снегопад оставил столицу ДФО в снежных баррикадах, не позволяющих пешеходам пройти по тротуарам, а водителям припарковаться к обочине. При этом, утро понедельника выдалось довольно спокойным в плане автомобильного движения. Но торопиться убирать снежные завалы даже на центральных улицах в городе не торопятся.
По информации Приморского гидрометцентра, за минувшие сутки в крае выпало до 23 мм снега. Во Владивостоке количество осадков составило 15 мм, что равно месячной норме для февраля.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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